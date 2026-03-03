Изнесе ли се тайно Роналдо от Саудитска Арабия? Вижте къде може да е!

При заформилата се ситуация в Близкия Изток и военния конфликт, спортът е спрял. Но къде са спортистите? Къде са звездите? Къде е Кристиано Роналдо?

Португалската футболна звезда на Ал Насър е контузен, като беше сменен принудително 10 минути преди края на двубоя с Ал Файха от 24-ия кръг на саудитското първенство.

Появиха се сериозни съмнения, че той е решил да избегне падащите бомби между страните в региона и вече е напуснал в посока Европа.

Самолетът

Доказателството за това е, че частният самолет на Роналдо е летят през нощта на 2 срещу 3 март. Той е напуснал Риад в 20:00 ч. и е кацнал в испанската столица около 1:00 през нощта.

Самолетът е преминал през Египет и Средиземно море, за да избегне иранското и израелското въздушни пространства.

Снимка: Reuters

Няма потвърдена информация, че на борда му са били Роналдо, половинката му Джорджина Родригес и петте деца на двойката, която се очаква да сключи брак след световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г.

Самолетът се оценява на 65 млн. евро, като се използва не само от футболиста, а и от красивата Джорджина, която често посещава светски събития.

Ситуацията

Риад, където Роналдо живее, бе сред атакуваните държави от страна на Иран.

Ракетите заваляха след мащабната военна операция на Израел и САЩ, при която бе убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Снимка: Reuters

Удари имаше и в Катар, Бахрейн, Йордания, Кувейт, ОАЕ. В Саудитска Арабия рафинерия избухна в пламъци и затвори временно. Катар спря производството на природен газ след ирански удари с дрон по съоръжения на държавната компания.

Американското посолство в саудитската столица беше ударено от два дрона през нощта, а иранските държавни медии твърдят, че е унищожена и сградата на командването и щаба в Бахрейн.