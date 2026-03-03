bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Изнесе ли се тайно Роналдо от Саудитска Арабия? Вижте къде може да е!

Самолетът му летял през нощта

Изнесе ли се тайно Роналдо от Саудитска Арабия? Вижте къде може да е!
Reuters

При заформилата се ситуация в Близкия Изток и военния конфликт, спортът е спрял. Но къде са спортистите? Къде са звездите? Къде е Кристиано Роналдо? 

Португалската футболна звезда на Ал Насър е контузен, като беше сменен принудително 10 минути преди края на двубоя с Ал Файха от 24-ия кръг на саудитското първенство.

Появиха се сериозни съмнения, че той е решил да избегне падащите бомби между страните в региона и вече е напуснал в посока Европа. 

Кристиано Роналдо може да пропусне световното

Самолетът

Доказателството за това е, че частният самолет на Роналдо е летят през нощта на 2 срещу 3 март. Той е напуснал Риад в 20:00 ч. и е кацнал в испанската столица около 1:00 през нощта. 

Самолетът е преминал през Египет и Средиземно море, за да избегне иранското и израелското въздушни пространства. 

Снимка: Reuters

Няма потвърдена информация, че на борда му са били Роналдо, половинката му Джорджина Родригес и петте деца на двойката, която се очаква да сключи брак след световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г.

Самолетът се оценява на 65 млн. евро, като се използва не само от футболиста, а и от красивата Джорджина, която често посещава светски събития. 

Ситуацията

Риад, където Роналдо живее, бе сред атакуваните държави от страна на Иран.

Ракетите заваляха след мащабната военна операция на Израел и САЩ, при която бе убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Снимка: Reuters

Удари имаше и в Катар, Бахрейн, Йордания, Кувейт, ОАЕ. В Саудитска Арабия рафинерия избухна в пламъци и затвори временно. Катар спря производството на природен газ след ирански удари с дрон по съоръжения на държавната компания.

Американското посолство в саудитската столица беше ударено от два дрона през нощта, а иранските държавни медии твърдят, че е унищожена и сградата на командването и щаба в Бахрейн.

Доналд Тръмп: Тепърва предстои голямата вълна в конфликта с Иран
 
мадрид кристиано роналдо самолет Испания семейство иран саудитска арабия ракети риад

