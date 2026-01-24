Без руски олимпийци на откриването в Италия

Без руски спортисти на откриването на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо.

"Неутралните спортисти няма да участват в парада на спортистите, но ще им бъде дадена възможност да присъстват като зрители както в Милано, така и в планинските райони.", съобщиха от Международния олимпийски комитет (МОК).

Заради продължаващата война в Украйна на спортисти от Русия и Беларус е забранено да участват в международни състезания с националните символи. Олимпийците могат да получат неутрален статут, ако покрият определени от МОК условия.

България на Игрите

Игрите ще се проведат между 6 и 22 февруари. Церемонията по откриването ще се състои на ст. Джузепе Меаца в Милано.

Тя ще включва зрелищни изпълнения на цяло съзвездие артисти, сред които петкратната носителка на "Грами" - Марая Кери, носителката на "Златен глобус" - Лаура Паузини, и Андреа Бочели.

Това е само прелюдия към голямото спортно шоу, в което България ще бъде представена от 20 състезатели в 6 спорта.

Най-голяма ще е делегацията ни в биатлона - 8 спортисти. Именно биатлонистите ще дефилират с българския флаг на една от допълнителните локации, които ще са част от официалното откриване.

На основната церемония знамето ще носи фигуристката Александра Фейгин. За страната ни ще участват още трима алпийски скиори - водени от Алберт Попов, ски скачачът Владимир Зографски, трима ски бегачи и четирима сноубордисти, сред които и последният ни повод за гордост - Александър Кръшняк.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK