Александра Фейгин е избрана за знаменосец на България (ВИДЕО)

Падат и последните въпросителни - колко българи ще видим на зимните олимпийски игри?

Делегацията на страната ни ще бъде утвърдена официално в началото на следващата седмица. Българските представители ще се състезават в шест спорта.

Най-големият зимен спортен форум ще бъде открит на 6 февруари. Церемонията ще включва зрелищни изпълнения на цяло съзвездие артисти, сред които петкратната носителка на Грами Марая Кери, носителката на Златен глобус Лаура Паузини и Андреа Бочели. Но това е само прелюдия към голямото спортно шоу, в което България ще бъде представена от поне 20 състезатели в шест спорта.

Най-голяма ще е делегацията ни в биатлона - 8 спортисти, като окончателният състав ще се определи след днешния старт в Руполдинг. Именно биатлонистите ще дефилират с българския флаг на една от допълнителните локации, които ще са част от официалното откриване.

Снимка: БГНЕС

На основната церемония, на стадион "Джузепе Меаца" в Милано, знамето ще носи фигуристката Александра Фейгин. За страната ни ще участва още трима алпийски скиори - водени от Алберт Попов, ски скачачът Владимир Зографски, трима ски бегачи и поне четирима сноубордисти, сред които и последния ни повод за гордост - Александър Кръшняк.

