Биатлонистът ни Благой Тодев: Имам желание, но не мога...

Биатлонистът Благой Тодев призна, че не се чувства добре функционално и това е една от причините да бъде затворен с обиколка и да не запише резултат в преследването на 12.5 км на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

24-годишният Тодев стартира 42-и с пасив от две минути и половина след спринта, но допусна пет грешки в първите си три стрелби, след което беше задминат от лидерите и отпадна от надпреварата.

"И днес - ужасна стрелба. Отново ден, в който не се чувствам въобще добре функционално. Могат да ме бият всички, включително и децата, може би, ако се пуснат тук в Антхолц. Не е моето бягане", заяви Тодев, който все пак направи най-доброто индивидуално представяне на Олимпиадата на българите при мъжете с 22-ото си място в индивидуалния старт на 20 километра.

Снимка: bgnes

Той каза още, че в никакъв случай не е бил демотивиран преди състезанието с оглед на това, че стартира 42-и с пасив от две минути и половина.

"Имах намерение да хвърля всички сили. Със сигурност би ме зарадвало добро класиране в масов старт, но след първата стрелба, дори по средата на обиколката преди стрелбата, като видях, че ме задминават пет души, значи положението не е добре. Вече след стрелбата вече си казах, че нямам никакъв шанс за каквото и да било. Единствено съжалявам, че взех от времето на вакс-майсторите и на треньорите", коментира Тодев, цитиран от БТА.

"Не се състезаваме за първи или втори ден. Имам сто състезания за Световна купа. Не ми трябваше опит, а функция и стрелба. В щафетите съм го показвал, дори като по-малък, че мога да се боря с големите. По никакъв начин не ми пречи, не ми трябва допълнителен опит", добави той.

Благой Тодев се надява той и съотборниците му Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов да се мобилизират и да направят добър резултат в последния си старт на Игрите в щафетата на 4 по 7.5 километра на 17 февруари.

"Наистина се надявам да се съберем за щафетата. Но засега не мога да намеря себе си. Най-вероятно ще съм първи пост. Иска ми се отново да изведа щафета на предни позиции, макар че силно се съмнявам в способностите си в момента. Имам желание, но не мога. Само с думи не става", каза той.

Константин Василев завърши на 57-о място на 12.5 км, а победата заслужи шведът Мартин Понсилуома.