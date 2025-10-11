Близките на Насар: Той е пример как можеш да изплуваш от дъното и да стигнеш върха (ВИДЕО)

Еуфория в Червен бряг след поредното световно злато на Карлос Насар. В малкото градче, където шампионът е израснал и за пръв път се е докоснал до големия спорт, почти всички го познават и се радват на успехите му като свои.

А в залата, където детето-чудо на щангите е тренирало години наред, влизат все повече малки състезатели, вдъхновени от победите на своя именит съгражданин. Пожелават му да е жив и здрав и го чакат с нетърпение да сподели третата си световна титла с тях.

Среща със семейството на Карлос Насар

Изстрадана победа и за близките на Карлос пред малкия екран. Сълзи, моменти на мимолетно отчаяние и после на безкрайно щастие. За дядото Лазар внукът възкръснал буквално като феникс от пепелта на подиума в Норвегия.

"Аз видях тая загуба, видях тия иранци какво правят и викам "леле, загуби се", но виждаме, че той е корав и устоя докрай, за да радва цяла България и тая агитка, която беше там - негови роднини, братовчеди, приятели. Виждаме, че подкрепата е от цяла България", каза пред bTV Лазар Цонев.

Като малък Карлос бил непокорно и своенравно дете. Думата му на две не ставала, казва още дядото.

"Такова буйно дете не е имало и голямата заслуга е за баба му, тя го е отгледала от малък, и вика: "когато той се ядоса, излизах".

"Буен като дете, но сега е кротък и смирен, покорен на всичко, каквото трябва да прави, уравновесен", добавя баба му Мая Цонева.

Разговорът с близките продължава в посока на примерите като Карлос, които са ни толкова нужни в разединеното ни съвремие.

"Нещо позитивно да видим в тоя ограничен свят. Това е от Карлос, не само от Карлос, от волейболистите, виждаме, че има просветление. Но защо само спортистите, защо нямаме управа, да изплуваме от тая мръсотия? Наистина Карлос е един пример – как можеш да изплуваш от дъното, да стигнеш до върха и да бъдеш вече свидетел и да насърчава тези малки деца, които искат да бъдат като него", категоричен е дядо Лазар.

А баба Мая добавя: "Да продължава да ни радва, и не само нас. Това, което е в сърцето му, нека да работи за него и да живее за него. Той казва, че щангите са живота му".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK