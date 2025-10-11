"Програмистът" на успеха на Карлос: Бяхме притеснени, но не и разколебани (ВИДЕО)

Милко Георгиев е "програмистът" на успеха на Карлос Насар. Негов кондиционен треньор и човекът, който отговаря за общата подготовка на тежкоатлета.

Пред bTV Георгиев разкри, че всички са били изненадани от двата неуспешни опита на Насар в изхвърлянето.

Неприятна изненада

"Още след самото състезание ти казах, че това беше изненада за абсолютно всички, включително и за Карлос. Той не очакваше това да се случи. Той е опитен състезател, не е имал колебания, но това нещо наистина дойде все едно свише."

"Разбира се, свързано е и с промяна на техниката, която се случва благодарение на Асен Златев."

"Той беше подразнен на себе си и на всичко, на невъзможността в момента да се разреши проблемът поради липсата на време. Беше ядосан, със спортна злоба. Не го притесни това, че е четвърти, а по-скоро, че не успя да изрази себе си в дисциплината.

Тази вечер, малко преди 23 ч. на летище "Васил Левски" се очаква да кацне 21-годишният тежкоатлет. Щабът му очаква с нетърпение посрещането, а Георгиев вярва, че всички ще изпитат много позицитивни емоции.

"Народът и ние сме много заредени. Ще има позитивни емоции най-вече заради тези два неуспешни опита, в които всички бяхме притеснени, но не и разколебани. След това позитивният завършек се усети много по-силно", добави Милко Георгиев.

