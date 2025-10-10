bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дядото на Карлос Насар: Дано вземе олимпийска титла и на 40 (ВИДЕО)

Близките на трикратния световен шампион са много щастливи

Еуфория в родния град на Карлос Насар - Червен бряг. Той спечели трета световна титла във вдигането на тежести и прати в екстаз цяла България. 

Часове след триумфа му във Фьорде, Норвегия, екип на bTV разговаря с гордите баба и дядо на Карлос Насар.

Гордост за цялата нация

"Баба му беше по-оптимистка, но аз по едно време, особено при втория несполучлив опит, сърцето ми щеше да изхвръкне, защото все пак той е нашата гордост и най-вече радва цяла България", сподели щастливият дядо Лазар Цонев.

"Хората ни почитат, поздравяват ни, защото радостта ни е обща. Тя не е само на нашето семейство, тя е на цялата ни нация. Това е свръхестествено", добавя бабата Мая Цонева.

"Продължаваме да се молим Бог да му дава сили, за да устои докрай. И на 40-годишна възраст да вземе отново олимпийска титла", пожелава си дядо Лазар.

