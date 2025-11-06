bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Боксьор опита да отхапе носа на шофьор на такси (ВИДЕО 18+)

Британецът Рос Китчън е заплашен от 33 години затвор в Турция

След брутално нападение, записано на камера - британски боксьор може да влезе за 33 години в турски затвор. Рос Китчън опитал да отхапе носа на шофьор на такси в Истанбул.

Шокиращи кадри

Инцидентът се е случил на 14 април сутринта. 56-годишният таксиметров шофьор Кадир Бичер качил Китчън от летището. Клиентът внезапно го атакувал - хванал го за гърлото, дърпал лицето му, опитал да отхапе носа му и да извади очите му.

Шофьорът успял да отклони таксито и да спре, но нападението продължило и на пътното платно. Кадри от охранителна камера свидетелстват как Бичер остава да лежи в безсъзнание.

Обвинения и мотиви

Прокуратурата в Истанбул повдигна обвинения за "причиняване на телесна повреда с фрактури" и за "обир с особена жестокост". Ако бъде признат за виновен, британецът може да получи между 13 и 33 години затвор.

Самият Китчън твърди пред съда, че е получил панически пристъп и е смятал, че е отвлечен - затова реагирал с агресия. "Не се чувствах добре още преди да дойда в Турция мислех, че ме отвличат", оправдава се той.

60 000 лири

Шофьорът, който е настанен в интензивно отделение със сериозни лицеви увреждания и поражения на зрението, разказва: "Част от лицето ми е все още изтръпнала, не виждам с едното око. Всяка нощ се събуждам с крясъци."

Според Бичер, нападателят му е откраднал 60 000 турски лири (около 1200 евро) и 45 евро. "Каза ми, че ще ми плати 30 евро, за да го откарам до площад "Таксим". Аз обаче отговорих, че ще го таксувам според показанията на апарата."

Гневът на близките

Семейството на жертвата се опасява, че Китчън може да напусне Турция, преди да бъде осъден. Инцидентът повдигна въпроса за безопасността на таксиметровите шофьори, особено в зони с интензивен трафик и голям брой туристи.

