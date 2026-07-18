Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Борислав Велев - Рой се завърна с гръм и трясък (ВИДЕО) Боксьорът нокаутира зрелищно французин на ELITBET MAX FIGHT 66

Борислав Велев - Рой се завърна с гръм и трясък! Боксьорът записа впечатляваща победа с нокаут в третия рунд срещу Димитри Тренел (Франция) в петия двубой от основната карта на ELITBET MAX FIGHT 66 в зала Младост в Бургас.

След близо две години извън ринга заради две операции, Рой показа, че не е загубил нито от скоростта, експлозивността и силата си.

Завръщане със стил

Още от първия рунд българинът наложи убийствено темпо и прати съперника си в нокдаун с тежък удар в черния дроб. Велев не спираше да налага французина с бързи и прецизни комбинации, без да му дава възможност да организира своята игра.

Вторият рунд премина под пълната диктовка на Рой. Нова тежка серия свали Тренел на пода, а малко по-късно мощен десен удар го прати отново на платното. В този момент от ъгъла на французина хвърлиха кърпата, но реферът по необясними причини не прекрати двубоя. Велев продължи да притиска съперника си до края на рунда, което предизвика недоумение в залата.

Преди третия рунд щабът на Тренел обяви, че боксьорът ще продължи, но това само отложи неизбежното. Велев излезе вдъхновен на ринга и още в началото на рунда завърши работата с унищожителен ъперкът, който изпрати французина в тежък нокаут. Кърпата отново полетя от ъгъла на Тренел, но този път вече нямаше значение.

С този успех Борислав Велев показа, че остава един от най-опасните и зрелищни бойци на българската професионална сцена. След дългото отсъствие Рой изглеждаше по-свеж, по-бърз и по-мотивиран от всякога. Бургас видя едно от най-впечатляващите завръщания в последните години на MAX FIGHT.

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