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bTV Спорт екип

НА ЖИВО: Бойното зрелище ELITBET MAX FIGHT 66 (ВИДЕО)

Започват подгряващите двубои, а галавечерта от 19:30 ч. е пряко по bTV Action и на VOYO.BG

Традицията продължава! Едно от най-големите зрелища в бойните спортове у нас отново ще е в каналите на bTV Media Group!

Гала вечерта ELITBET Max Fight 66 се завръща с още повече адреналин и още повече битки на ринга в Бургас.

КЪДЕ ДА ГЛЕДАТЕ?

ELITBET Max Fight 66 ще бъде днес в зала Младост в Бургас.

Ще започнем в 17:30 ч. с подгряващите мачове. А от 19:30 ч. пряко по bTV Action, на онлайн платформата ни VOYO.BG, както и тук - на btvsport.bg, e началото на галата!

Ще продължим, докато не видим и последния удар в мачовете!

НА РИНГА

В главната среща на вечерта звездата в муай-тай и шампион на MAX FIGHT Мартин Петков ще се изправи срещу най-сериозното предизвикателство в кариерата си – двукратния шампион на Турция Бурак Пойраз, един от най-утвърдените бойци на международната муай-тай сцена.

В подглавната среща световният шампион на UBO Владимир Георгиев се завръща на ринга на MAX FIGHT срещу румънеца Микола Вовк, който пристига с професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут.

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На ринга ще се качи и шампионът на WKN и MAX FIGHT Симеон Наковски, който отново ще покаже защо е водещо име в българския кикбокс.

Феновете ще видят още шесткратния шампион на България по бокс Николай Дишков.

Един от най-интригуващите сблъсъци на вечерта ще бъде професионалният дебют на Константин Стойков, който ще се изправи срещу опасния Чарли Даинес – боецът, победил Александър Йотовски в последното издание на MAX FIGHT.

Световният и европейски шампион по муай-тай Петър Стойков ще се изправи срещу Сабри Бен Хения – опитен и агресивен състезател с участия в GLORY, Enfusion и MAX FIGHT.

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