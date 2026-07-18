НА ЖИВО: Бойното зрелище ELITBET MAX FIGHT 66 (ВИДЕО)
Започват подгряващите двубои, а галавечерта от 19:30 ч. е пряко по bTV Action и на VOYO.BG
Традицията продължава! Едно от най-големите зрелища в бойните спортове у нас отново ще е в каналите на bTV Media Group!
Гала вечерта ELITBET Max Fight 66 се завръща с още повече адреналин и още повече битки на ринга в Бургас.
КЪДЕ ДА ГЛЕДАТЕ?
ELITBET Max Fight 66 ще бъде днес в зала Младост в Бургас.
Ще започнем в 17:30 ч. с подгряващите мачове. А от 19:30 ч. пряко по bTV Action, на онлайн платформата ни VOYO.BG, както и тук - на btvsport.bg, e началото на галата!
Ще продължим, докато не видим и последния удар в мачовете!
НА РИНГА
В главната среща на вечерта звездата в муай-тай и шампион на MAX FIGHT Мартин Петков ще се изправи срещу най-сериозното предизвикателство в кариерата си – двукратния шампион на Турция Бурак Пойраз, един от най-утвърдените бойци на международната муай-тай сцена.
В подглавната среща световният шампион на UBO Владимир Георгиев се завръща на ринга на MAX FIGHT срещу румънеца Микола Вовк, който пристига с професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут.
На ринга ще се качи и шампионът на WKN и MAX FIGHT Симеон Наковски, който отново ще покаже защо е водещо име в българския кикбокс.
Феновете ще видят още шесткратния шампион на България по бокс Николай Дишков.
Един от най-интригуващите сблъсъци на вечерта ще бъде професионалният дебют на Константин Стойков, който ще се изправи срещу опасния Чарли Даинес – боецът, победил Александър Йотовски в последното издание на MAX FIGHT.
Световният и европейски шампион по муай-тай Петър Стойков ще се изправи срещу Сабри Бен Хения – опитен и агресивен състезател с участия в GLORY, Enfusion и MAX FIGHT.
Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google