bTV е медиен партньор в бягане с кауза (ВИДЕО)

Да подадеш ръка, да направиш добрина, да помогнеш на човек в нужда. Нещо, което е заложено във всеки един от нас. От Университета по архитектура, строителство и геодезия дават израз на тази добрина.

Целта – инициатива, която да се превърне в традиция.

Идеята, която получи криле

Ивана Каменова знае през какво преминава всеки един спортист. Години наред тя се състезава в направление карате "кумите". Сега се изявява в спортната стрелба.

Преди година ѝ хрумва смела идея и благородна идея: тя иска да организира събитие, чрез което средства да получават студенти с онкологични заболявания.

"Спортът е неизменна част от моя живот. Реших, че мога да използвам тези мои знания и умения да направя нещо хубаво с кауза", разказва Каменова.

До момента 15 спонсори и над 20 партньори са зад идеята.

Посланиците – живият пример за силата на спорта

Мария Гроздева, Лора Христова, Цанко Цанков и Тервел Замфиров. Това са имената, които с примера и успехите си ще дадат тон и ще привлекат повече участници.

"Да бъда посланик на една такава инициатива, е истинско удоволствие и радост", започва бронзовият медалист по сноуборд от Милано/Кортина - Тервел Замфиров.

"Като студент и млад човек се чувствам съпричастен към студентите, които имат нужда от помощ, всяка крачка има значение".

С това е съгласен и Цанко Цанков, който отново стана световен шампион по зимно плуване през март.

За него участието му е още по-сантиментално – Цанков е възпитаник на УАСГ. "Завършил съм Хидротехническия факултет и до ден днешен се чувствам много свързан с тази кауза. Аз лично смятам, че една такава кауза заслужава подкрепата на всеки един, защото никой от нас не е застрахован от тези заболявания", сподели Цанков пред bTV.

Повече участници – повече надежда

В първото издание миналата година участие вземат 23 висши учебни заведения от България и 4 от чужбина. Тази година се очакват двойно повече. А към момента индивидуалните участници наброяват почти хиляда.

За ректора на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова няма по-важно от разширяване на инициативата:

"Обратната връзка е извънредно положителна тази година се включиха много повече студентски съвети. Аз видях отзвука в младите хора. Те първо харесаха самото събитие. Харесаха, че бягането беше придружено с едни контакти, с една социална обстановка.", радостна е доц. Кутова.

Стартът е в събота от 9 ч. на булевардите "Христо Смирненски" и "Евлоги и Христо Георгиеви". Три са обявените дистанции – 2, 5 и 10 км. Всеки желаещ може да се включи в благотворителната кампания, като таксата е символична и отива за благотворителност.

Крайният срок за регистрация е в 12 ч. в четвъртък.