Дамата в черно: Какво облече половинката на Спортист на годината Карлос Насар?

Изпратихме една наистина бляскава вечер, в която Карлос Насар - шампионът на Европа и света във вдигането на тежести, за втори път стана Спортист на годината на България!

Щангистът ни със сигурност бе звездата на вечерта заради заслужената си награда, която го прави едва деветият български спортист с две статуетки в престижната класация. Но блясъкът му нямаше да е същият без... нея!

Насар бе придружен от половинката си Александра по време на церемонията.

В черно

Красивата волейболистка бе заложила на черна велурена рокля, която перфектно разкриваше перфектните ѝ мерки. Моделът бе дълъг, с шлейф и доста атрактивно деколте.

Александра бе комбинирала роклята с актуално късо палто с дълъг косъм.

Снимка: Lap.bg

Красив аксесоар бяха дългите ѝ черни ръкавици.

Неотлъчно до победителя

Половинката на Насар изгледа церемонията от първия ред, като бе плътно до своя любим, който излезе да вземе наградата си за Номер 1 през 2025 г. в края на вечерта. Тя бе и първата, която го поздрави след успеха: "Поздравления, любов моя! Завинаги си шампион в сърцето ми!"

Снимка: Lap.bg

Александра и Карлос са заедно от лятото на 2025 г.

Двамата често споделят кадри от съвместни пътувания в социалните мрежи.

Красавицата бе до звездата на щангите и във Фиорде, Норвегия, където той спечели третата си световна титла и постигна рекорд в изтласкването.