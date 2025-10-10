bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Любимата на Карлос Насар: Тази победа е символ на всичко, което си!

Обичам те, шампионе мой!, написа Александра Костадинова

Любимата на Карлос Насар: Тази победа е символ на всичко, което си!

Любимата на Карлос Насар - волейболистката Александра Костадинова, посвети красиви думи на вече трикратния световен шампион по вдигане на тежести. Тя написа в социалните мрежи, че триумфът в Норвегия е символ на всичко, което той представлява.

"Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери -от гордост, от щастие, от любов", написа Костадинова, която бе до Насар във Фьорде.

"Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения."

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by K. (@a.k2222222)

"Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма ,защото е извоювана и напълно заслужена."

За трети път шампион: Каква премия ще получи Карлос Насар от световното? (СНИМКИ И ВИДЕО)

"Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин. Благодаря ти, че споделяш света си с мен Обичам те шампионе мой, повече отколкото думите могат да поберат! Ти си моят свят!"

На крилете на любовта

За връзката между Насар и Костадинова се говореше от месеци. Суперталантът в щангите потвърди в края на миналия месец, когато качи в социалните мрежи 3 снимки с красавицата.

22-годишната Костадинова наскоро осъществи трансфер в чужбина, сменяйки ЦСКА, където беше капитан, с руския Амурски Тигрици (Хабаровск).

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by K. (@a.k2222222)

Преди това тежкоатлетът имаше 2-годишна връзка с гимнастичката Магдалина Миневска. Последната прие раздялата тежко, но намери утеха в близки, приятели и почитатели.

Насар явно няма конкретен тип – докато Маги е дребничка, зеленоока блондинка, Алекс впечатлява с дълги крака, тъмни коси и сини очи. Красотата ѝ обаче не е единственото, което я отличава.

Александра е амбициозна, дисциплинирана и категорична – сама признава, че не би простила предателство. В живота си се определя като "най-сладкото изкушение", а извън залата не крие малките си радости – сутрешното кафе, любимия бургер и вечната класика в киното "Хубава жена".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

норвегия вдигане на тежести шампион световен любима карлос Карлос Насар Насар александра костадинова Фьорде

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)

Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)
Стоичков се възхити на Насар: Ти можеш да вдигнеш целия свят!

Стоичков се възхити на Насар: Ти можеш да вдигнеш целия свят!

"Искам да покажеш кой е кралят!" (ВИДЕО)
С отдаденост и дисциплина към професионалния тенис

С отдаденост и дисциплина към професионалния тенис
За трети път шампион: Каква премия ще получи Карлос Насар от световното? (СНИМКИ И ВИДЕО)

За трети път шампион: Каква премия ще получи Карлос Насар от световното? (СНИМКИ И ВИДЕО)

Последни новини

Осем българи посягат към медалите на световното по спортна гимнастика

Осем българи посягат към медалите на световното по спортна гимнастика
Президентът на БФ по тенис награди участниците в

Президентът на БФ по тенис награди участниците в "Мач на мира"
И в детската градина стискат палци за Карлос Насар (ВИДЕО)

И в детската градина стискат палци за Карлос Насар (ВИДЕО)
Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)

Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV