Любимата на Карлос Насар: Тази победа е символ на всичко, което си!

Любимата на Карлос Насар - волейболистката Александра Костадинова, посвети красиви думи на вече трикратния световен шампион по вдигане на тежести. Тя написа в социалните мрежи, че триумфът в Норвегия е символ на всичко, което той представлява.

"Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери -от гордост, от щастие, от любов", написа Костадинова, която бе до Насар във Фьорде.

"Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения."

View this post on Instagram A post shared by K. (@a.k2222222)

"Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма ,защото е извоювана и напълно заслужена."

"Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин. Благодаря ти, че споделяш света си с мен Обичам те шампионе мой, повече отколкото думите могат да поберат! Ти си моят свят!"

На крилете на любовта

За връзката между Насар и Костадинова се говореше от месеци. Суперталантът в щангите потвърди в края на миналия месец, когато качи в социалните мрежи 3 снимки с красавицата.

22-годишната Костадинова наскоро осъществи трансфер в чужбина, сменяйки ЦСКА, където беше капитан, с руския Амурски Тигрици (Хабаровск).

View this post on Instagram A post shared by K. (@a.k2222222)

Преди това тежкоатлетът имаше 2-годишна връзка с гимнастичката Магдалина Миневска. Последната прие раздялата тежко, но намери утеха в близки, приятели и почитатели.

Насар явно няма конкретен тип – докато Маги е дребничка, зеленоока блондинка, Алекс впечатлява с дълги крака, тъмни коси и сини очи. Красотата ѝ обаче не е единственото, което я отличава.

Александра е амбициозна, дисциплинирана и категорична – сама признава, че не би простила предателство. В живота си се определя като "най-сладкото изкушение", а извън залата не крие малките си радости – сутрешното кафе, любимия бургер и вечната класика в киното "Хубава жена".

