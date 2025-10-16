bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дамите ни четвърти на европейското по шахмат

Достойно представяне

Женският ни национален отбор по шахмат завърши на четвърто място на европейското първенство в Батуми.

Успехът бе осигурен от Надя Тончева на трета дъска, която победи Йозефине Хайнеман. Останалите три партии срещу Германия приключиха с ремита в срещите Антоанета Стефанова - Динара Вагнер, Белослава Кръстева - Хана Мари Клек и Виктория Радева - Лара Шулце.

За тима на България в Батуми играха Антоанета Стефанова, Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Надя Тончева и Виктория Радева.

Класирането на България

С победата си България събра 12 мач-точки след 6 победи и 3 загуби, като остана само на една мач-точка зад Германия, който завърши на третото място. Шампион с 16 мач-точки е Полша, следван от Украйна с 14 мач-точки.

При мъжете България победи с 3,5:0,5 точки Молдова. Аркадий Найдич спечели срещу Иван Считко на първа дъска, а на втора дъска Мартин Петров се наложи над Владимир Хамитевич. Момчил Петков и Юлиан Балтаг направиха реми, а Кирил Георгиев победи Дмитрий Губин. Тимът ни събра 10 мач-точки за 16-о място в крайното класиране.

Шампион е Украйна с 15 мач-точки.

