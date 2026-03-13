bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Фиорентина би с късна дузпа, Драганов поправи Кабаков

Фиорентина победи с 2:1 Ракув у дома в осминафиналите на Лигата на конференциите. "Виолетовите" стигнаха до успеха след обрат, оформен с късна дузпа.

Главен съдия на мача беше водещият ни рефер - Георги Кабаков, който получи помощ от Драгомир Драганов на VAR, за да посочи бялата точка. Пловдивчанинът показа 7 жълти картона в срещата на Стадио Артемио Франки.

Поляците поведоха след час игра чрез Йонатан Брунес, оползотворил подаване на Патрик Макух. Две минути по-късно обаче Виола изравни с попадение на Шер Ндур, който беше изведе на границата на наказателното поле от Роландо Мандрагора и прати топката в горния ляв ъгъл.

Фиорентина изтръгна успеха в добавеното време, когато Майкъл Амеяу игра с ръка в пеналта. Кабаков не видя добре ситуацията, но Драганов се намери и домакините получиха дузпа, която резервата Алберт Гудмундсон реализира - 2:1.

Статистики за двубоя от Лига на конференциите между Фиорентина и Ракув

Фиорентина
Фиорентина
2 : 1
Ракув
Ракув
58%
Притежание на топката
42%
12
Точни удари
4
6
Неточни удари
3
53
Опасни атаки
30
12
Нарушения
14
8
Корнери
3
0
Засади
1
4-5-1
Формация
3-4-3
Стадион:

Състави

53
29 15 6 21
65 80 4 8 27
22
20 9 18
19 23 6 8
7 25 4
48
Оливър Кристенсен 53 Оливър Кристенсен
Николо Фортини 29 Николо Фортини
Пиетро Комуцо 15 Пиетро Комуцо
Лука Раниери 6 Лука Раниери
Робин Госенс 21 Робин Госенс
Фабиано Паризи 65 Фабиано Паризи
Джовани Фабиан 80 Джовани Фабиан
Марко Брешанини 4 Марко Брешанини
Роландо Мандрагора 8 Роландо Мандрагора
Шер Ндур 27 Шер Ндур
Якопо Фазини 22 Якопо Фазини
Оливие Зих 48 Оливие Зих
Фран Тюдор 7 Фран Тюдор
Богдан Раковитан 25 Богдан Раковитан
Стратос Сварнас 4 Стратос Сварнас
Майкъл Амеяу 19 Майкъл Амеяу
Карол Струски 23 Карол Струски
Oskar Repka 6 Oskar Repka
TOMASZ PIEńKO 8 TOMASZ PIEńKO
Жан Карлос 20 Жан Карлос
Patryk Makuch 9 Patryk Makuch
Jonatan Braut Brunes 18 Jonatan Braut Brunes
