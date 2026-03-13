Фиорентина би с късна дузпа, Драганов поправи Кабаков

Фиорентина победи с 2:1 Ракув у дома в осминафиналите на Лигата на конференциите. "Виолетовите" стигнаха до успеха след обрат, оформен с късна дузпа.

Главен съдия на мача беше водещият ни рефер - Георги Кабаков, който получи помощ от Драгомир Драганов на VAR, за да посочи бялата точка. Пловдивчанинът показа 7 жълти картона в срещата на Стадио Артемио Франки.

Поляците поведоха след час игра чрез Йонатан Брунес, оползотворил подаване на Патрик Макух. Две минути по-късно обаче Виола изравни с попадение на Шер Ндур, който беше изведе на границата на наказателното поле от Роландо Мандрагора и прати топката в горния ляв ъгъл.

Фиорентина изтръгна успеха в добавеното време, когато Майкъл Амеяу игра с ръка в пеналта. Кабаков не видя добре ситуацията, но Драганов се намери и домакините получиха дузпа, която резервата Алберт Гудмундсон реализира - 2:1.

Статистики за двубоя от Лига на конференциите между Фиорентина и Ракув