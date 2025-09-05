Доживяхме: Майк Тайсън срещу Флойд Мейуедър много скоро!

Боксовият свят трепери! Очаква ни поредно зрелище на ринга!

Не става дума за мач за някоя от титлите в тежка категория на абсолютния световен шампион Олександър Усик, а за нещо, за което само сме си мечтали.

Един срещу друг на ринга ще се качат две легенди - Майк Тайсън срещу Флойд Мейуедър!

Кога?

59-годишният Тайсън и 48-годишният Мейуедър се очаква да се боксират през пролетта на 2026 г. Мачът ще е демонстративен.

Тепърва ще бъдат уточнявани датата, мястото и формата на срещата.

За момента се знае, че официален промоутър на събитието ще е CSI Sports.

"Това е среща, която никой не е предполагал, че ще се случи. В това число и аз. Все още не мога да повярвам, че Флойд се е навил. Няма да бъде добре за здравето му, но щом го иска и е подписал договора, значи ще го получи", коментира Майк Тайсън.

„Моето ненадминато постижение през последните 30 години доказва, че няма нито един боксьор, който може да опетни наследството ми. Ако правя нещо, то ще е голямо и легендарно. Аз съм най-добрият в бизнеса на бокса. Тази демонстрация ще даде на феновете това, което искат", каза Мейуедър.

Флойд

И двамата боксьори имат милиони фенове по света. Те обаче не са се срещали на професионален ринг.

Мейуедър е непобеден в своите 50 мача на професионалния ринг. 27 от победите му са с нокаут.

Снимка: Getty Image

Той притежаваше титли в пет категории, а от Форбс го определиха за най-богатия спортист през 2018 г., точно когато приключи с професионалната си кариера след мача с Конър МакГрегър. Тогава състоянието му бе оценявано на 285 млн. долара.

Тайсън

Железния Майк със сигурност има легендарен статус в бокса. Той има 50 победи (44 с нокаут), 7 загуби и 2 равенства в актива си.

След края на кариерата му през 2007 г. той се завърна за мач с Рой Джоунс, който завърши без победител, а в края на миналата година загуби от Youtube звездата Джейк Пол.

Снимка: Reuters

Още тогава се появиха слухове, че Тайсън не е добре здравословно.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK