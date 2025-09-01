Дори Усик не може да откаже на жена си романтична фотосесия (СНИМКИ)

Можеш да си много корав, можеш да си много силен, можеш дори да си абсолютен световен шампион в бокса в тежка категория, но когато жена ти поиска романтична фотосесия... просто позираш.

Представяме ви семейството на Олександър Усик и Катерина!

Двамата са в бяло, на яхта и пред обектива в последните дни на лятото.

Снимките

Двамата позираха пред обектива на известната украинска фотографка Полина Хрихорчук.

Снимка: Instagram

Не е ясно дали става дума за професионален ангажимент или рекламна кампания, но снимките са изключително красиви.

На тях се вижда любовта и страстта, които двамата са съхранили в дългогодишната си връзка. Катерина и Олександър са официално семейство от 2009 г. насам, а тя го подкрепя в трудния път към боксовия връх.

Двамата имат четири деца.

Снимка: Instagram

Заслужена почивка

През юли 2025 г. Усик нокаутира Даниел Дюбоа и стана носител на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова организация (WBO), Международната боксова организация (IBO) и Международната боксова федерация (IBF).

Все още не е ясно кога и срещу кого ще е следващият му мач. Украинецът обяви, че лекува контузия в гърба, но от WBO започнаха разследване, тъй като се появи видео, на което се вижда как Усик танцува на събитие.

Снимка: Instagram

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK