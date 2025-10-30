bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Двама откраднали 1,5 млн. евро от Световната атлетика

Течът е бил открит след одит

Двама служители на Световната атлетика са откраднали поне 1,5 млн. евро от организацията. Кражбите са били системни и продължили няколко години.

От централата, която администрира световния лекоатлетически календар посочиха, че течът е бил открит след направен одит.

Имената на служителите не са обявени на този етап, но от международната федерация посочиха, че единият от тях е напуснал преди да се разбере за кражбите му, а другият е бил уволнен.

Системна кражба

"По-рано тази година Световната атлетика разкри системна кражба на пари от организацията от двама служители и договорен консултант. Докато един от служителите е напуснал организацията, преди кражбата му да бъде разкрита, договорите на другия служител и консултанта са прекратени след вътрешно разследване. Подробни случаи са подготвени и предадени на съответните съдебни и правни органи за наказателно разследване", заявиха от Световната атлетика.

"Кражбата, която възлизала на малко над 1,5 милиона евро за период от няколко години, бе разкрита от финансовия отдел на Световната атлетика по време на първия годишен одитен процес под ръководството на нов екип за финансово ръководство. Световната атлетика възложи независима съдебно-счетоводна проверка за периода, за да допълни собственото си вътрешно разследване, което не откри друга измамна дейност. В цялата организация се въвежда набор от засилени вътрешни финансови контроли", посочиха от международната централа.

Парите ще бъдат възстановени, но случаят "не може да бъде заметен под килима", коментира президентът на Световната атлетика Себастиан Коу.

Тагове:

