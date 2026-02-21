bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Две българки в топ 20 в масовия старт

Лора Христова се размина с втори медал

Reuters

Лора Христова завърши на 14-о място в масовия старт в биатлона в Милано/Кортина. Надпреварата премина при непрекъснат силен снеговалеж.

22-годишната българка, бронзова медалистка от индивидуалния старт на 15 километра и седма в преследването на 10 километра, допусна две грешки при последната си стрелба.

28-годишната Милена Тодорова, четвърта от спринта на 7.5 километра, направи пет пропуска и се нареди 20-а.

Двете българки стреляха без грешка от първия легнал, като група от 16 състезателки се движеше в рамките на 4-5 секунди до второто посещение на огневия рубеж.

Две грешки

Христова продължи с перфектната си стрелба и излезе осма на 10.7 секунди зад олимпийската шампионка в индивидуалния старт, със смесената щафета и с дамската щафета от Милано/Кортина 2026 Жулия Симон (Фр). Тодорова направи един пропуск и наказателна обиколка и падна на 17-ата позиция на 32.4 секунди зад лидерката.

Снимка: Reuters

Малко преди третото посещение на стрелбището Христова беше пета на 2.1 секунди, а Тодорова се изкачи на 14-ото място на 15.5 сек.

Лора Христова направи нова успешна стрелба и от прав и излезе трета на едва 3.7 сек зад новата водачка Осеан Мишелон (Фр). Тодорова пък направи втори пропуск в състезанието и излезе 16-а на 43.8 секунди.

Титла за Франция

Христова влезе втора след Мишелон за последната стрелба от прав, но направи два пропуска, а французойката - един. Милена Тодорова пък сбърка три пъти.

Така Тереза Воборникова от Чехия изненадващо поведе колоната, на 0.9 секунда пред шведката Ана Магнусон и на 4.9 пред Симон.

Кой е виновен? Наши национали обмислят отказване след Милано/Кортина

Христова излезе 12-а след двете си наказателни обиколки на 45.1 сек., а Тодорова - 21-а на 1:44.6 мин.

Мишелон в крайна сметка показа най-добро бягане по последната обиколка и финишира първа за 37:18.1 минути, на 6.6 секунди пред Симон и на 7.4 секунди пред третата Воборникова, която записа най-големия успех в кариерата си.

„Живеех за нощта“ - скандалното момиче на биатлона слага край!
Тагове:

биатлон Зимни олимпийски игри милена тодорова лора христова миланокортина 2026 Мишелон

