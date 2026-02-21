bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
„Живеех за нощта“ - скандалното момиче на биатлона слага край!
Доротея Вирер ще стреля днес за последно
Други

„Живеех за нощта“ - скандалното момиче на биатлона слага край!

Доротея Вирер ще стреля днес за последно

Днес, 21 февруари в Антерселва Доротея Вирер ще излезе за последен път на олимпийска писта. Масовият старт на Игрите през 2026 г., в който ще участват и нашите Лора Христова и Милена Тодорова, ще сложи край на кариера, започнала преди 26 години – именно там, където като 10-годишно момиче прави първите си стъпки на писалките.

Историята ѝ е рядка комбинация от талант и бунт.

Без спирачки

Италианският биатлон дълго чакаше нова звезда след успехите на Натали Сантер. И тя се появи през 2008 г. – усмихната, харизматична и без задръжки. Като девойка Вирер печели световни титли и прави нещо невиждано: взима три индивидуални златни медала от едно световно първенство за девойки.

Архитектът на успехите ни в биатлона: Обичам Русия. Но не и сега!

Парадоксът? Самата тя признава, че между 16 и 20 години почти не тренира сериозно. Предпочита приятелите, клубовете и нощния живот пред строгия режим. Нощен Милано вместо стадиона. Танци до сутринта вместо възстановяване.

Но при жените реалността е различна – Световната купа не прощава. В началото резултатите са колебливи, а имиджът ѝ на „биатлонна дива“ засенчва спортните амбиции.

От купони към контрол

Промяната идва постепенно – повече дисциплина, повече фокус, по-малко хаос. Вирер се омъжва, намира баланс и започва да гледа на спорта като на професия, не като на сцена за шоу.

Резултатите не закъсняват:

17 индивидуални победи в Световната купа и на световни първенства
53 индивидуални подиума
2 Големи кристални глобуса (2018/19, 2019/20)
12 медала от световни първенства (4 златни)
3 олимпийски бронза и сребро в смесената щафета през 2026 г.
9 поредни сезона в топ 10 на генералното класиране

На 30 тя вече е на върха. „На 15 бях безгрижна, на 20 – луда, на 25 – професионалист. На 30 достигнах пика си“, казва тя. И не преувеличава.

Мечти за деца

След силните години идва спад. Сезон 2023/24 е разочароващ, здравословни проблеми я вадят от ритъм, мотивацията се изпарява. Животът извън спорта започва да изглежда по-привлекателен. Телевизионни проекти, време със съпруга ѝ, мечти за деца.

След бронза: ваканция в Ливиньо вместо прибиране в България

Вирер открито говори за желанието си за семейство – дори отлага майчинството заради Олимпиадата. Решение, което определя като най-трудното в кариерата си.

Точно тогава се появява нова цел: домашните Игри в Антерселва. Шанс, който малцина получават – да завършат там, където са започнали.

Всичко за Олимпийските игри

В олимпийския сезон Вирер отново изглежда гладна. Печели старт в Йостерсунд, връща си жълтия потник на лидер, качва се на още няколко подиума и показва, че може да се концентрира в точния момент.

„Не ми е тъжно да си тръгвам. Очаквам спокоен живот“, казва тя. Но същевременно признава, че емоциите ще бъдат огромни.

Наследството

Доротея Вирер е еволюция – от безгрижно момиче, което живее за нощта, до зряла спортистка, която съзнателно избира своя край.

И ако след последния старт има парти, едно е сигурно: Доро ще знае как да го направи незабравимо – също както направи с кариерата си.

Снимки: БГНЕС, Instagram

20 000 аплодираха България – идва ли нов олимпийски удар?
Тагове:

деца семейство Италия биатлон отказване Зимни олимпийски игри миланокортина 2026 Доротея Вирер Антерселва

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Президентът на щангите се завърна

Президентът на щангите се завърна
Удар с кънка в окото прати полякиня в болница

Удар с кънка в окото прати полякиня в болница
Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)

Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)
Официално: Левски взе хърватски защитник (ВИДЕО)

Официално: Левски взе хърватски защитник (ВИДЕО)
Стоичков показа 6 минути от 60-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Стоичков показа 6 минути от 60-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Последни новини

Удар с кънка в окото прати полякиня в болница

Удар с кънка в окото прати полякиня в болница
20 000 аплодираха България – идва ли нов олимпийски удар?

20 000 аплодираха България – идва ли нов олимпийски удар?
И в шведския парламент се подиграха с Тотнъм

И в шведския парламент се подиграха с Тотнъм
Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)

Вон: Скоро ще разкажа всичко за контузията (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV