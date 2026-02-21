„Живеех за нощта“ - скандалното момиче на биатлона слага край!

Днес, 21 февруари в Антерселва Доротея Вирер ще излезе за последен път на олимпийска писта. Масовият старт на Игрите през 2026 г., в който ще участват и нашите Лора Христова и Милена Тодорова, ще сложи край на кариера, започнала преди 26 години – именно там, където като 10-годишно момиче прави първите си стъпки на писалките.

Историята ѝ е рядка комбинация от талант и бунт.

Без спирачки

Италианският биатлон дълго чакаше нова звезда след успехите на Натали Сантер. И тя се появи през 2008 г. – усмихната, харизматична и без задръжки. Като девойка Вирер печели световни титли и прави нещо невиждано: взима три индивидуални златни медала от едно световно първенство за девойки.

Парадоксът? Самата тя признава, че между 16 и 20 години почти не тренира сериозно. Предпочита приятелите, клубовете и нощния живот пред строгия режим. Нощен Милано вместо стадиона. Танци до сутринта вместо възстановяване.

Но при жените реалността е различна – Световната купа не прощава. В началото резултатите са колебливи, а имиджът ѝ на „биатлонна дива“ засенчва спортните амбиции.

От купони към контрол

Промяната идва постепенно – повече дисциплина, повече фокус, по-малко хаос. Вирер се омъжва, намира баланс и започва да гледа на спорта като на професия, не като на сцена за шоу.

Резултатите не закъсняват:

17 индивидуални победи в Световната купа и на световни първенства

53 индивидуални подиума

2 Големи кристални глобуса (2018/19, 2019/20)

12 медала от световни първенства (4 златни)

3 олимпийски бронза и сребро в смесената щафета през 2026 г.

9 поредни сезона в топ 10 на генералното класиране

На 30 тя вече е на върха. „На 15 бях безгрижна, на 20 – луда, на 25 – професионалист. На 30 достигнах пика си“, казва тя. И не преувеличава.

Мечти за деца

След силните години идва спад. Сезон 2023/24 е разочароващ, здравословни проблеми я вадят от ритъм, мотивацията се изпарява. Животът извън спорта започва да изглежда по-привлекателен. Телевизионни проекти, време със съпруга ѝ, мечти за деца.

Вирер открито говори за желанието си за семейство – дори отлага майчинството заради Олимпиадата. Решение, което определя като най-трудното в кариерата си.

Точно тогава се появява нова цел: домашните Игри в Антерселва. Шанс, който малцина получават – да завършат там, където са започнали.

Всичко за Олимпийските игри

В олимпийския сезон Вирер отново изглежда гладна. Печели старт в Йостерсунд, връща си жълтия потник на лидер, качва се на още няколко подиума и показва, че може да се концентрира в точния момент.

„Не ми е тъжно да си тръгвам. Очаквам спокоен живот“, казва тя. Но същевременно признава, че емоциите ще бъдат огромни.

Наследството

Доротея Вирер е еволюция – от безгрижно момиче, което живее за нощта, до зряла спортистка, която съзнателно избира своя край.

И ако след последния старт има парти, едно е сигурно: Доро ще знае как да го направи незабравимо – също както направи с кариерата си.

Снимки: БГНЕС, Instagram