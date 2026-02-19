bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кой е виновен? Наши национали обмислят отказване след Милано/Кортина

Димитрова и Тодев пред тежки решения

bgnes

Българските биатлонисти Валентина Димитрова и Благой Тодев обмислят прекъсване на кариерите си след дебюта си на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

„Ако остане същият щаб на националния отбор, много ще се замисля дали да продължа с биатлона“, заяви пред БГНЕС 22-годишната Димитрова при завръщането си в София. По думите ѝ подготовката „не върви добре“ и програмата „при мен явно не работи“, но засега плановете са да продължи, в зависимост от състава на треньорския щаб.

Тя не пропусна да похвали Лора Христова и Милена Тодорова: „Много се радвам за тях, че на най-важните стартове показаха най-доброто. Пожелавам им успех в масовия старт“. Димитрова бе част от щафетата ни, която завърши на 12-о място. В индивидуалния старт националката от Сапарева баня даде 73-и резултат.

"Програмата е доста тежка"

Благой Тодев, 22-и в индивидуалния старт, също призна: „Със сигурност го обмислям и със сигурност искам да продължа още една година. Програмата е доста тежка, не всеки може да понесе подобни обеми и скорост“. По отношение на стандартизираната програма за всички състезатели, Тодев заяви: „Абсолютно всички работим по един и същи начин, което не мисля, че е нормално“.

Снимка: БГНЕС

Той оцени представянето на България в Италия като едно от най-успешните: „Два медала, 12-о в щафетата при мъжете, 12-о при жените. Аз съм щастлив от резултатите ни, макар и да не съм доволен от моите“. Тодев изрази несигурност за бъдещето си: „Все още не знам, има време... Искам нещо по-добро, искам висок скок“.

Главният треньор на националните отбори Волфганг Пихлер похвали представянето на българите: „Играта не е свършила. Нищо не свършва, докато не завърши“. Той отбеляза, че 12-ото място в женската щафета било резултат на силното начало с Христова и Тодорова: „Момичетата видяха, че могат да се борят с най-добрите в света“, коментира той пред българските медии в Антхолц.

Надежди и в масовия старт

Пихлер похвали подготовката на отбора: „Личи си кой е спазвал програмата – добре подготвен е. Вземете Владимир Илиев – на 38 години, но времената му само на ски са в топ 15. А момичетата са силни, наистина много силни“. Той добави, че усилията с младите състезатели зависят от федерацията, докато неговите задължения са свързани с първия тим.

Снимка: ММС

В събота на масовия старт ще участват Христова и Тодорова, като Пихлер прогнозира: „Сега най-важното е да се възстановят. Вярвам, че имат шанс. Никога не знаеш кога ще избухнат“.„

