Един от виновниците за кошмара с Джошуа избяга

Избяга един от виновниците за тежката катастрофа с боксьора Антъни Джошуа, отнела живота на двама! Шофьорът на камиона, в който се удари джипът на бившия световен шампион, се издирва от властите в Нигерия.

Разследването продължава, а на съд може да бъде изправен и водачът на автомобила - Кайоде Аденйи. Той, също като Джошуа, се отърва с леки травми, като вече е изписан от болницата.

Камионът от кошмара е конфискуван и се държи от Федералния офис за пътна безопасност в Сагаму.

Мащабът на щетите

Пълният мащаб на щетите, които катастрофата може да е причинила на Джошуа, остава неясен. Освен физически, травмите му със сигурност са и психологически. А големият въпрос е дали той ще успее да се завърне на ринга.

При жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещия се зад него Антъни са оцелели по чудо.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята.

След зрелището в Маями

Само преди десетина дни Джошуа победи Youtube звездата Джейк Пол на ринга в Маями, нокаутирайки го в шестия рунд. Успехът му донесе 80 млн. долара.

Победителят обяви, че иска мач с Тайсън Фюри, а британските фенове приветстваха възможността двамата им любимци да излязат един срещу друг. Циганския крал се "пенсионира" през януари, след като бе победен за втори път от Олександър Усик, но загатва, че иска да се върне към професионалния бокс.

Активът на Джошуа е 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби - две от Олександър Усик и по една от Анди Руис и Даниел Дюбоа.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK