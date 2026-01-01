bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Един от виновниците за кошмара с Джошуа избяга

Разследването на тежката катастрофа продължава

Един от виновниците за кошмара с Джошуа избяга

Избяга един от виновниците за тежката катастрофа с боксьора Антъни Джошуа, отнела живота на двама! Шофьорът на камиона, в който се удари джипът на бившия световен шампион, се издирва от властите в Нигерия.

Разследването продължава, а на съд може да бъде изправен и водачът на автомобила - Кайоде Аденйи. Той, също като Джошуа, се отърва с леки травми, като вече е изписан от болницата.

Камионът от кошмара е конфискуван и се държи от Федералния офис за пътна безопасност в Сагаму.

Мащабът на щетите

Пълният мащаб на щетите, които катастрофата може да е причинила на Джошуа, остава неясен. Освен физически, травмите му със сигурност са и психологически. А големият въпрос е дали той ще успее да се завърне на ринга.

При жестокия сблъсък с висока скорост на магистрала загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещия се зад него Антъни са оцелели по чудо.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята.

След зрелището в Маями

Само преди десетина дни Джошуа победи Youtube звездата Джейк Пол на ринга в Маями, нокаутирайки го в шестия рунд. Успехът му донесе 80 млн. долара.

Победителят обяви, че иска мач с Тайсън Фюри, а британските фенове приветстваха възможността двамата им любимци да излязат един срещу друг. Циганския крал се "пенсионира" през януари, след като бе победен за втори път от Олександър Усик, но загатва, че иска да се върне към професионалния бокс.

Активът на Джошуа е 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби - две от Олександър Усик и по една от Анди Руис и Даниел Дюбоа.

Джошуа към Фюри: Подпиши, алчен шкембак!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

катастрофа камион шофьор антъни нигерия тежка Джошуа Антъни Джошуа Джейк Пол

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Джанлоренцо Бленджини пред bTV: Само България! (ВИДЕО)

Джанлоренцо Бленджини пред bTV: Само България! (ВИДЕО)
Челси разкара Енцо Мареска

Челси разкара Енцо Мареска
15 години без майка си и една голяма мечта - изповедта на Биляна Дудова

15 години без майка си и една голяма мечта - изповедта на Биляна Дудова

"Нека честната игра да бъде вдъхновение за всеки!" (ВИДЕО)

Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)

Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)

Последни новини

В Хърватия се пие доста: Лука Модрич щял да става сервитьор

В Хърватия се пие доста: Лука Модрич щял да става сервитьор
Световно по футбол, олимпийски игри: Честита спортна 2026 година!

Световно по футбол, олимпийски игри: Честита спортна 2026 година!
Левски праща капитана си във втора дивизия на Турция?

Левски праща капитана си във втора дивизия на Турция?
Челси разкара Енцо Мареска

Челси разкара Енцо Мареска
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV