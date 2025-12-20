bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Джошуа към Фюри: Подпиши, алчен шкембак!

Ще има ли британски мегасблъсък?

Джошуа към Фюри: Подпиши, алчен шкембак!

Антъни Джошуа даде 24 часа на Тайсън Фюри да подпише договора за дългоочаквания им мегасблъсък. Ей Джей нарече Циганския крал "алчен шкембак" и заяви, че няма търпение да се срещнат на боксовия ринг.

"Можем да го направим веднага. Без междинни мачове", добави промоутърът Еди Хърн след победата на Джошуа срещу Джейк Пол.

От бившия двукратен обединен шампион в тежка категория се очакваше лесен успех над ютубъра Пол. Последният издържа 5 рунда и половина, в които предимно бягаше. В крайна сметка обаче, след като няколко пъти се озовава на пода, беше нокаутиран с тежък десен.

Снимка: Reuters

Отдаде заслуженото на Пол

"Трябваше да се представя по-добре. Това е победа, но не е успех. Мисля, че треньорът ми очаква повече от мен, а и аз самият очаквам повече от себе си. Но какво можем да направим? Не можем да върнем времето назад. Трябва да продължа напред и да оставя това зад гърба си. След днес сигурно ще има малко шум в социалните мрежи, но за мен това е минало. Не мога да живея от тази победа. Имам още много неща за подобряване. Така че да, не съм доволен", коментира Джошуа.

"Джейк реши да се движи по ринга, а аз реших да наложа натиск. Има много неща, които можех да направя по-добре, 100%. В бойните спортове сме виждали невероятни бойци през последните сто години и очакванията, които си поставяме, са огромни, но аз направих най-доброто, на което бях способен"

"Така че ми се искаше да го нокаутирам още в началото, но тази вечер видяхме, че Джейк има дух. Има сърце. Опита се докрай и аз свалям шапка пред него, защото, първо, много бойци не са се качвали на ринга срещу мен, а Джейк го направи"

Джейк Пол: Просто се уморих

"И второ - дори когато падна, той продължи да се опитва да стане. Затова му отдавам заслуженото. Така че, Америка, мисля, че имате човек, който, ако все още има желание, може да се върне, да се изправи отново и може би да напълни тази зала пак през 2026 година. Може би срещу Джервонта Дейвис, Райън Гарсия — кой знае?", допълни Ей Джей, който има срещу името си вече 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг.

