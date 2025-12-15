bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Елитът на художествената гимнастика приветства ново християнче (СНИМКИ)
Дъщерята на Християн Тодорова с празник
Дъщерята на Християн Тодорова с празник

Най-добрите български гимнастики заблестяха до морския бряг в Ларнака, Кипър!

Събра ги не състезание, не тренировъчен лагер, а... празник

Поводът е кръщенето на Елиа - дъщерята на Християна Тодорова. 

В бяло

Малката красавица заслужено получи цялото внимание на гостите на партито. 

Майка ѝ - бронзовата медалистка с ансамбъла на България от олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г., блестеше с ослепителна усмивка и страхотна рокля

Бившата гимнастичка приветства своята първа рожба през март 2025 г. 

Тя обаче не взе дълго майчинство, а продължава да трупа знания и опит, за да бъде сред най-уважаваните съдии в света. 

Тя е член и генерален секретар на Техническия комитет към Европейската гимнастика, международен съдия категория "Бреве" и председател на Съдийската комисия към БФХГ.

Гостите

На партито на брега на морето пристигнаха и нейните колежки - капитанът на бронзовия ансамбъл Михаела Маевска, която също е майка от малко повече от година. 

Там бе и Невяна Владинова. Вицепрезидентът на родната централа за първи път позира с новия си приятел - Георги Стойчев, познат на публичното пространство като Жоро Шопа.

Кръстница на Елиа стана сестрата на Християна - Александра

