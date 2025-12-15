Елитът на художествената гимнастика приветства ново християнче (СНИМКИ)

Най-добрите български гимнастики заблестяха до морския бряг в Ларнака, Кипър!

Събра ги не състезание, не тренировъчен лагер, а... празник.

Поводът е кръщенето на Елиа - дъщерята на Християна Тодорова.

В бяло

Малката красавица заслужено получи цялото внимание на гостите на партито.

Майка ѝ - бронзовата медалистка с ансамбъла на България от олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г., блестеше с ослепителна усмивка и страхотна рокля.

Бившата гимнастичка приветства своята първа рожба през март 2025 г.

Тя обаче не взе дълго майчинство, а продължава да трупа знания и опит, за да бъде сред най-уважаваните съдии в света.

Тя е член и генерален секретар на Техническия комитет към Европейската гимнастика, международен съдия категория "Бреве" и председател на Съдийската комисия към БФХГ.

Гостите

На партито на брега на морето пристигнаха и нейните колежки - капитанът на бронзовия ансамбъл Михаела Маевска, която също е майка от малко повече от година.

Там бе и Невяна Владинова. Вицепрезидентът на родната централа за първи път позира с новия си приятел - Георги Стойчев, познат на публичното пространство като Жоро Шопа.

Кръстница на Елиа стана сестрата на Християна - Александра.

