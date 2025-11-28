bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гасиев брои дните до боя с Кобрата (ВИДЕО)

Гледайте боксовото зрелище - 12 декември, пряко по bTV

Съперникът на Кубрат Пулев - Мурат Гасиев, е готов за битка! Руснакът брои дните до боя на 12 декември. И няма как иначе - залогът е титлата на Кобрата във версия Световна боксова асоциация (WBA).

"Две недели до боя", написа Гасиев в Instagram в очакване на мача на годината. Той ще бъде излъчен пряко по bTV, като можете да го проследите на живо и тук - на btvsport.bg.

Дубай също преди голямото боксово зрелище между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев. В емирството кипи подготовка за мегасблъсъка – светлинни ефекти и специални събития, в които атмосферата и ритъмът на мача вече се усещат. Феновете се настройват за истински боксов фестивал.

Завръщането на Кобрата

Българският шампион се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса си срещу амбицирания Гасиев, който е готов да реши битката в Дубай с нокаут.

Руснакът, бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, от 2020 г. се боксира при тежките и не крие амбицията си да спечели короната от Пулев.

"Дубай ще види двама воини, двама нокаутьори, двама мъже, които живеят за победата. Уважавам Мурат, но аз съм шампионът. Ще защитя титлата си с гордост, а после гледам директно към Усик за безспорната корона.", заяви Пулев дни преди мача.

"Отдавна чаках тази възможност. Пулев е силен, но аз съм по-силен от всякога. Феновете ще видят истинска битка.", надъхан е 32-годишният руснак.

Битката Пулев–Гасиев е кулминацията на големия боксов фестивал в Дубай – част от световното първенство на IBA за мъже с награден фонд 8 милиона долара. Фестивалът започва на 9 декември и ще завърши на 13-и, а гвоздеят в програмата несъмнено е този сблъсък за титлата в тежка категория.

Преди битката на годината

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

Снимка: Lap.bg

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Той се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

Тагове:

България дубай дни btv бокс кубрат мач успех пулев победа пряко брои на живо световна титла руснак кобрата тежка категория btvsport Kубрат Пулев мурат гасиев

