Година и половина след ужаса: Алекс Начева направи първи скок (ВИДЕО)

Атлетката постигна 13.92 м в тройния скок

Някои се оставят да бъдат пречупени. Някои са победени от болката, от самосъжалението, от несправедливостта… Не и тя. Година и половина след ужасяващата контузия и сълзите, три операции по-късно, Александра Начева се завърна в сектора за троен скок.

Тя постигна 13.92 м на състезание в Република Южна Африка.

През лятото на 2024 г. една крачка срива мечтата на Алекс. Тя получава фрактура на глезена при опит в скока на дължина на турнир в Габрово.

Най-лошото минава през ума на треньора ѝ Стойко Цонов, докато я кара с колата към София, към Пирогов… Но нито той, нито световната шампионка за девойки се предават.

Да плачеш от безсилие – изповедта на Александра Начева (ВИДЕО)

Започват от нулата. Три операции, десетки физиотерапии, лишения, търпения, още сълзи… За да дойде февруари 2026 г. Моментът, в който Алекс отново лети. Защото за нея да скача означава да лети.

Там, където мнозина се страхуват да бъдат, тя е като у дома си. И нищо не може да спре да преследва мечтите си.

Защото, както завършихме репортажа за нейното завръщане към тренировките: Една крачка. Части от секундата. Понякога точно толкова е нужно, за да сбъдне една мечта. Да промени живота ти.

Снимка: Lap.bg

