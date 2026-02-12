Година и половина след ужаса: Алекс Начева направи първи скок (ВИДЕО)

Някои се оставят да бъдат пречупени. Някои са победени от болката, от самосъжалението, от несправедливостта… Не и тя. Година и половина след ужасяващата контузия и сълзите, три операции по-късно, Александра Начева се завърна в сектора за троен скок.

Тя постигна 13.92 м на състезание в Република Южна Африка.

През лятото на 2024 г. една крачка срива мечтата на Алекс. Тя получава фрактура на глезена при опит в скока на дължина на турнир в Габрово.

Най-лошото минава през ума на треньора ѝ Стойко Цонов, докато я кара с колата към София, към Пирогов… Но нито той, нито световната шампионка за девойки се предават.

Започват от нулата. Три операции, десетки физиотерапии, лишения, търпения, още сълзи… За да дойде февруари 2026 г. Моментът, в който Алекс отново лети. Защото за нея да скача означава да лети.

Там, където мнозина се страхуват да бъдат, тя е като у дома си. И нищо не може да спре да преследва мечтите си.

Защото, както завършихме репортажа за нейното завръщане към тренировките: Една крачка. Части от секундата. Понякога точно толкова е нужно, за да сбъдне една мечта. Да промени живота ти.