Гриша Ганчев с тежка истина за България: Боян Радев се отърва от тази кочина!

Дългогодишният собственик на футболния ЦСКА Гриша Ганчев се сбогува с един от най-близките си хора – легендарния Боян Радев. С дълбока емоция пред Националния стадион стадион "Васил Левски" бившият борец разказа пред медиите за приятелството и уроците, които е получил от двукратния олимпийски шампион.

„Водеше ме по художници, отваряше ми очите за изкуството и за живота. Съжалявам, че много от неговите колеги не успяха да научат нищо от него. Отиде си една легенда, но името му остава завинаги“, каза Ганчев.

По думите му Радев е бил изключителна личност и човек с огромно сърце.

„Последните години ми бяха тежки, защото той беше много болен. Не мога да намеря думи, с които да опиша нашата дружба. Той много ме обичаше.“

Снимка: Lap.bg

Сред най-ярките си спомени Ганчев разказа случка, която описва характера на великия шампион с неподражаемо чувство за хумор:

„Бяхме при един художник. Беше направил страхотна картина, а Боян му казва: „Добре си я нарисувал, ама знаеш ли как се става два пъти олимпийски шампион?“ Накрая пита: „Ще я взимаме ли картината?“ Художникът му отговаря: „Плати еди-какви си пари и ще я вземете – на теб не мога да ти откажа.“ Уникален човек.“

Ганчев подчерта и огромния принос на Радев към съхраняването на българското културно и историческо наследство: „Той е най-големият дарител на Националния исторически музей. Няма по-голям от него. Вярвам, че е отишъл в по-добрия свят – отърва се от тази кочина тук.“

На въпрос дали днес вижда негови наследници – както в спорта, така и в човешки план – Ганчев бе реалистичен: „Трудно ми е да кажа. Виждате какви времена дойдоха. Той беше човек от друга епоха – време на дисциплина, ред и ценности. Това е.“

