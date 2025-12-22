Шампион, бохем, закрилник: Сбогом, Боян Радев! (ВИДЕО)

Сълзи от мъка, топли думи, спомени и безкрайно чувство за тъга... Така премина поклонението пред Боян Радев!

Хиляди - спортисти, политици, почитатели и хора, докоснати пряко и косвено от първия двукратен златен олимпийски медалист на България, се наредиха на дълга опашка пред националния стадион "Васил Левски", за да си вземат последно сбогом с емблематичния борец.

Радев почина на 18 декември, на 83 години. Той завинаги остана в спомените като шампион - олимпийски и световен, бохем, добър човек, меценат, ценител на високо изкуство и доброто прекарване.

Стефка Костадинова

Олимпийската шампионка и бивша световна рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова дойде да изпрати член от семейството си.

"Аз съм кума на сина му и кръстница на внучето му. Един голям човек. Най-големият колекционер и дарител в историческия музей. Голяма загуба за българския спорт. Името му ще бъде със златни букви в българската история. Той е боец и един от хората, които беше до нас, когато издействахме нашите олимпийски стипендии. Липсват такива хора, светла му памет", каза тя.

Станка Златева

"За мен ще остане като голяма личност, голям човек, който е достоен за уважение и носи българското в себе си. Доста време мина от последната ни среща. Всеки път ми се обаждаше, всеки път ми се радваше. Само поклон пред него и съболезнования за семейството му.

Той винаги ще остане жив! Тялом може да си е заминал, но духом ще е с нас. Беше много готин, беше приятно да стоя в неговата компания, да го слушам.", не скри мъката си президентът на Българската федерация по борба Станка Златева.

Георги Мърков

Олимпийският шампион от Мюнхен 1972 Георги Мърков бе сред най-близките на Радев, особено в последните години, когато покойният шампион се бореше с напредналата си възраст и деменцията.

"Той беше не само за мен, а и за всички борци - закрилник. Грижеше се за всички. В последно време, за жалост, само се изпращаха. Винаги съм казвал, че олимпийските шампиони, борците, а и мъжете вече сме на изчерпване. Той се грижеше за всеки един, помагаше винаги, който и да го е потърсил. На опашка го чакаха, всеки искаше нещо и той никога не връщаше. Затова го обичат всичките хора.

Напоследък започна да губи, деменцията се обаждаше. Питаше "Ще ме вземеш ли на работа? Аз искам по една пура, по едно уиски, толкова". Голям бохем! Обичаше живота и животът го обичаше него!", сподели той.

Иво Ангелов

Световният шампион в борбата от 2013 г. посочва Радев като свой идол.

"Тъжно ми е. Той е една легенда не само за българския спорт, а и за световната борба. Изпращам го с мисли неговото име да се знае от младите след 50-100 години. Бохем, колекционер, гладиатор", заяви Иво Ангелов.

Георги Първанов

Президентът на България (2002-2012) Георги Първанов, също изказа съболезнования и посочи огромното значение на Боян Радев не само за спорта, а и за културата у нас.

"Без съмнение той е един велик спортист. Не само от национална гледна точка, но и в световен мащаб. В нашия живот, свързан с културата, с изкуството, неговата невероятна сбирка, също го прави голям. Той беше голям патриот, голям българин. Губим един човек, който се надяваме да остане в спомените на мнозина, а не само на неговите съвременници.", каза той.

На поклонението присъстваха още бившият финансов благодетел на федерацията по борба, ЦСКА и Литекс Гриша Ганчев, министърът на младежта и спорта Иван Пешев, олимпийската шампионка в скифа от Пекин 2008 Румяна Нейкова, волейболните звезди Димитър Златанов и Димо Тонев и други.

