"Последно му бях казал да не се предава" (ВИДЕО)

Боян Радев! Име, което те кара да замълчиш и единствено да гледаш с уважение и почит. От днес нататък ще поглеждаме малко по-високо – към небесата. България загуби първия си двукратен олимпийски шампион.

Боян Радев покорява Олимп на Игрите в Токио 1964 и Мексико 1968. Световен шампион е от Толедо 1966. Два пъти печели сребро – на световните първенства през 62-ра и 67-а. Три пъти е спортист на България – за 64-а, 67-а и 68-а. Част от Световната зала на славата от 2009-а. Постижения на титан. Обичан от целия народ. И затова – непрежалим.

Учител, вдъхновение, но и приятел. В такъв тежък миг е трудно да се говори. Въпреки болката, трикратният олимпийски вицешампион Александър Томов застана пред камерата на bTV:



„Тази сутрин разбрах. Не мога да повярвам. Той беше много силен и характерът му допринасяше за успехите му“, не скри тъгата си Томов.

„Боян ме е учил на борба. Той ми даваше насоките, които ми бяха нужни, за да постигна неговите успехи. Боян беше силен по дух и ми помагаше във всяко отношение да израствам като състезател и аз.“

Снимката! Онази снимка!



Една снимка – хиляди думи. А сега – хиляди пъти по-ценна.

София. 1971 г. Александър Томов печели първия от петте си златни медала на световно първенство. Боян Радев не се колебае – вдига на рамене исполина от село Склаве. А споменът за Томов за този миг е все така ясен:



„За мен е величие, защото Боян, олимпийски шампион, световен шампион, да те понесе на врата си – това значи много и действително тази личност ще липсва. Той ми помогна по пътя към това да стана голям шампион“.

Последният разговор

„Може би преди да го вкарат в болницата. И му казах да не се предава“, разкри Томов.

„За мене той беше силен. Лошо е, защото един по един хората си отиват. Но той допринесе да постигнем тези успехи. Аз винаги съм го гледал в очите и мога да кажа само хубави думи. Животът продължава. За никого не е спрял. Трябва да помагаме и не да растат и другите борци“

Повече от интервюто с Александър Томов чуйте във видеото.

