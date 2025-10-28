Хокеен фен е с опасност за живота след ужасяващо падане от трибуните

Хокеен фен е в критично състояние, с опасност за живота след падане от втория етаж на трибуните в залата на Питсбърг Пенгуинс. Инцидентът се случил след втория гол в мача между домакините и Сейнт Луис - само 55 секунди след началото на първия период.

Инцидентът

Човекът е полетял от горните редове, ударил се е в предпазен парапет и в човек под него на трибуните, за да падне зад скамейката на домакините. Когато стигнали медицинските екипи до него, той бил в безсъзнание, с тежки наранявания от падането, което е продължило десетки метри.

"Молитвите ни са с човека, който се бори за живота си. Надяваме се всичко да е наред с него и да преживее този ужасен момент", каза след мача асът на домакините Сидни Кросби, който призна, че по време на срещата изобщо не е разбрал за случилото се. "Току-що научихме в съблекалнята", каза той.

Трети инцидент за годината в Питсбърг

Само преди няколко дни служител падна от над 15 метра, докато довършваше нещо по таблото преди мача от Националната футболна лига между Питсбърг Стийлърс и Грийн Бей. Той все още е в критично състояние в болница.

А по-рано през годината друг запалянко падна от близо 10 метра по време на мач между местните бейзболни Пирати и Чикаго. 20-годишното момче имаше счупени ребра, череп и прешлени. След 2-месечно лечение в болница, фенът оцеля.

