Христо Христов грабна бронз в Грузия (ВИДЕО)

Българското участие на европейското първенство по вдигане на тежести завърши с бронз на Христо Христов в кат. до 110 кг.

Варненецът взе сребро в изхвърлянето със 190 кг, а след това се справи с 222 за бронз в изтласкването, за да събере двубой от 412.

Шампион стана Гарик Карапетян от Армения с 415, което е само на килограм от европейския рекорд, а втори кубинецът Луис Лоре Родригес, който представлява Румъния, с 413.

Другият национал в много силната кат. до 110 кг - Дейвид Фишеров, се нареди осми с двубой от 383 кг.