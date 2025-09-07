bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
И Хавиер Ибаниес е на 1/8-финал на световното

Отказа американец в Ливърпул

С много класа и самочувствие Хавиер Ибаниес си проправи път към 1/8-финалите на световното първенство по бокс в Ливърпул. Бронзовият медалист от олимпийските игри в Париж 2024 записа убедителна победа в първия си мач в кат. до 55 кг на шампионата на планетата. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той срази с 4:0 гласа американеца Орландо Замора-Гарсия.

Българският национал проведе много убедително срещата. Той взе леко предимство в първия рунд, вдигна нивото значително във втория, а в третия се забавлява на ринга по пътя към успеха.

Снимка: bTV

За място на 1/4-финалите Хавиер ще се изправи срещу ирландеца Патси Джойс. Съперникът му е европейски шампион (U23) от София 2024. Двубоят им ще се играе в следобедната сесия на 9 септември.

Мечтан дебют за национал на световното по бокс

Малко по-късно днес предстои дебюта на Уилиам Чолов. При 80-килограмовите многократният ни европейски шампион за младежи ще има за съперник японеца Го Вакая, сребърен медалист от Световна купа. Във вечерната сесия имаме още един представител.

Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия (U22) Алмаз Озорбеков (Кирг). Родният талант е златен медалист от eвропейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

Може да проследите всичко най-интересно от световното първенство пряко в ефира на RING и на VOYO. За вас коментират Явор Кръстев и Калоян Кюркчиев.

Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно

Копривленски пред bTV: България си ми е на първо място, няма друга! (ВИДЕО)

Стоян Копривленски изяде Краля на бургерите! (ВИДЕО)

Унижение! Левски - ЦСКА 7:0! (ВИДЕО)

Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!

Страхотен дебют за Уилиам Чолов на световното (ВИДЕО)

Копривленски пред bTV: България си ми е на първо място, няма друга! (ВИДЕО)

Българският император, покорил сърцата на японците (ВИДЕО)

Страхотен дебют за Уилиам Чолов на световното (ВИДЕО)

И Грузия мина лесно през

