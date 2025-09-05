Мечтан дебют за национал на световното по бокс

Страхотен дебют на Семион Болдирев на световното първенство по бокс за мъже. Талантът, който е бронзов медалист от шампионата на планетата за младежи, се класира за втория кръг в категория до 85 кг.

Световното първенство по бокс за мъже и жени в Ливърпул, което ще продължи до 14 септември - може да гледате пряко по RING и онлайн на VOYO.

Дебютна победа

Болдирев надделя с неединодушно съдийско решение над представителя на Италия - Роберто Лици. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев боксьорът ни победи с 4:1 гласа.

Българинът изигра много добър мач, в който се възползва по отличен начин от ръстовото си предимство спрямо опитния си съперник. Младокът доминираше от дистанция, вкара красиви комбинации в главата и тялото на Лици и заслужи мястото си в следващия кръг.

Там той ще срещне представителя на Турция - Самет Ерсой. Мачът по програма трябва да се играе на 9 септември.

В първия ден на световното първенство победа записа и 7-кратният европейски шампион Радослав Росенов, който надигра по категоричен начин с 5:0 гласа Довлет Муханов (Турк) в кат. до 60 кг. Във втория кръг Росенов ще срещне Махамадали Гасимзаде (Азер), като мачът е в събота вечер.

Във вечерната програма днес ще видим още един наш дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. Европейският вицешампион ще се качи на ринга срещу испанеца Мартин Молина. Двубоят може да гледате от 21:45 пряко по RING и онлайн на VOYO.

Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, който е европейски бронзов медалист. Той ще се изправи срещу Данабиеке Байикевуци от Китай в 22:45 ч.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK