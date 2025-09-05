bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Бокс

Мечтан дебют за национал на световното по бокс

Всички срещи на ринга можете да гледате в ефира на RING и онлайн на VOYO

Мечтан дебют за национал на световното по бокс
БФ Бокс

Страхотен дебют на Семион Болдирев на световното първенство по бокс за мъже. Талантът, който е бронзов медалист от шампионата на планетата за младежи, се класира за втория кръг в категория до 85 кг.

Световното първенство по бокс за мъже и жени в Ливърпул, което ще продължи до 14 септември - може да гледате пряко по RING и онлайн на VOYO.

Дебютна победа

Болдирев надделя с неединодушно съдийско решение над представителя на Италия - Роберто Лици. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев боксьорът ни победи с 4:1 гласа.

Българинът изигра много добър мач, в който се възползва по отличен начин от ръстовото си предимство спрямо опитния си съперник. Младокът доминираше от дистанция, вкара красиви комбинации в главата и тялото на Лици и заслужи мястото си в следващия кръг.

Там той ще срещне представителя на Турция - Самет Ерсой. Мачът по програма трябва да се играе на 9 септември.

В първия ден на световното първенство победа записа и 7-кратният европейски шампион Радослав Росенов, който надигра по категоричен начин с 5:0 гласа Довлет Муханов (Турк) в кат. до 60 кг. Във втория кръг Росенов ще срещне Махамадали Гасимзаде (Азер), като мачът е в събота вечер.

Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)

Във вечерната програма днес ще видим още един наш дебютант на такъв форум Ергюнал Себахтин. Европейският вицешампион ще се качи на ринга срещу испанеца Мартин Молина. Двубоят може да гледате от 21:45 пряко по RING и онлайн на VOYO.

Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, който е европейски бронзов медалист. Той ще се изправи срещу Данабиеке Байикевуци от Китай в 22:45 ч.

Световното първенство по бокс – ексклузивно по RING и на VOYO! (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България ливърпул световно първенство бокс Жоел Арате семион болдирев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 10: Копривленски - тихият самурай, който води битка с последните килограми (ВИДЕО)

Епизод 10: Копривленски - тихият самурай, който води битка с последните килограми (ВИДЕО)
Няма празно! ЦСКА изгони и директор!

Няма празно! ЦСКА изгони и директор!
Контузихме Ламин Ямал. Какво е състоянието му?

Контузихме Ламин Ямал. Какво е състоянието му?

Доживяхме: Майк Тайсън срещу Флойд Мейуедър много скоро!

Доживяхме: Майк Тайсън срещу Флойд Мейуедър много скоро!
Левски е далеч от Европа, но цената му скочи с 36%

Левски е далеч от Европа, но цената му скочи с 36%

Последни новини

Левски е далеч от Европа, но цената му скочи с 36%

Левски е далеч от Европа, но цената му скочи с 36%
Няма празно! ЦСКА изгони и директор!

Няма празно! ЦСКА изгони и директор!
Кирил Десподов си тръгна, няма да играе месец

Кирил Десподов си тръгна, няма да играе месец
Традиционният маратон: Кои улици в центъра на София ще са затворени?

Традиционният маратон: Кои улици в центъра на София ще са затворени?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV