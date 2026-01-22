bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
И Сослан Фарниев бесен: Срамно е да се съди така!

Можеше да имаме 8 шампиона, но не го позволихте, пише треньорът на класиците

Треньорът на класиците в ЦСКА Сослан Фарниев също коментира държавното първенство в Сливен, завършило с бой и скандал. Той обърна специално внимание на съдийството в града на 100-те войводи, от което е останал крайно разочарован.

Надпреварата премина при доминация на борците именно на "червените", като най-ярко се представиха натурализираните.

Основен фактор в борбата

Очевидно, въпреки шумните декларации на президента на федерацията Станка Златева, те продължават да са основен фактор в родната борба.

 
 
 
Ако не настъпи непредвиден обрат на събитията, за европейското първенство през април в Тирана ще изпратим шестима борци, родени в Русия в свободния стил.

Припомняме, че от десетте финала в първия ден, пет завършиха с победи за борци, които не са родени в България. Титлите спечелиха най-новото попълнение от чужбина Шамил Мамедов (кат. до 65 кг), както и Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (96) и Ален Хубулов (125).

Сред публиката в залата присъстваше олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86), който все още се възстановява от контузия.

Снимка: Lap.bg

Друг златен олимпийски медалист за България - Семен Новиков, който пък е украинец по рождение, също стигна до златото в своята категория.

"Характер и воля за победа"

"Квалификационният турнир на България за Европейското първенство и Европейското първенство за играчи до 23 години приключи. Отборът на ЦСКА и всички момчета се справиха страхотно, показвайки характер и воля за победа, въпреки всички трудности, създадени от съдийската комисия.

Станка Златева пред bTV след боя: Явно така ги възпитават в ЦСКА! (ВИДЕО)

Срамно, срамно е да съдим така!!! Ние не сме врагове, трябва да се борим на международната сцена, не тук!!! Трябва да има справедлив подбор от най-силните борци, представляващи страната в международен план! А тук правиш каквото си искаш и после от света u17 u20 u23 и при мъжете - 0 медала и как искаш да развиеш борбата, не мога да разбера още, но мисля, че ще дойде времето и ще разбера страхотния ви план. Можеше да имаме 8 шампиона, но не го позволихте, но нищо, ние ще продължим напред...", пише в Instagram осетинецът.

Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!
