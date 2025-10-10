bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
И в детската градина стискат палци за Карлос Насар (ВИДЕО)

Шампионът е герой за плевенската “Щастливо детство“

Шампион, пример и вдъхновение. Това е Карлос Насар за малки и големи. От плевенската ДГ "Щастливо детство" показаха как малчуганите стискат палци за своя любимец на световното първенство, рисуват как поставя поредния си рекорд и имитират движенията му.

Насар беше поздравен и с изпълнение на "Мила Родино" - химн, който снощи Карлос чу за шести път като европейски или световен шампион.

"Не просто спортист, а жива сила! Несломим дух и лъвско сърце! Днес наше вдъхновение и пример бе Карлос Насар - световен шампион по вдигане на тежести!", написаха от "Щастливо детство" в социалните мрежи.

С България в сърцето

"На фона на всичко случващо се в държавата, спортът ни държи живи и горди. Спортистите са велики и това е факт, но има още едни хора, които искам да Ви представя - хора с големи и отдадени сърца"

"Мястото е град Плевен, забравен от Бога град, но там едни мили госпожи възпитават деца, достойни да се нарекат българи. Аз, като човек от този град, искам да покажа, че и там са останали вярващи в доброто хора и дават цялата си любов на едни малки същества! Това не е първата тяхна инициатива, но е от днес и мен лично ме разплака!, обърна се към нас зрителка.

