Игрите на допинга: Британска звезда срещу Йосиф Миладинов

Сребърният олимпийски медалист от Париж 2024 Бен Прауд шокира родината си Великобритания. Плувецът обяви, че ще се оттегли от големия спорт и се насочва към игрите за допингирани. Там негови конкуренти ще бъдат Йосиф Миладинов и роденият у нас Кристиан Голомеев.

Първото издание на противоречивата надпревара Enhanced Games е насрочено за края на май догодина в Лас Вегас. Предвидени са само три дисциплини - 50 метра плуване свободен стил, 100 метра спринт и вдигане на тежести.

Победителите ще си осигурят чек за $250 000. А подобряване на световния рекорд ще гарантира премия от $1 милион.

Стероиди? Няма проблем

Личният рекорд на 30-годишният Прауд на 50 м свободен стил е 21.11 секунди - на две десети от върховото постижение на Сесар Сиело Фильо от 2009 година (20.91).

Лондончанинът се превръща в първия британец, който се записва за Игрите на допинга. На Enhanced Games са позволени стимуланти, подобряващи спортното представяне - например стероиди. Няма обаче да се допускат спортисти с положителна проба за наркотици като марихуана и кокаин.

"Амбицията ми винаги е била да се превърна в най-бързия човек на планетата. Искам да се концентрирам върху представянето си на най-високо ниво и да предизвикам себе си по нови начини. И получавам възможност да направя точно това. Определено не смятам, че подкопавам чистия спорт", написа Прауд в Instagram.

Решението му обаче предизвика гневна реакция от страна на британската федерация по плуване. "Осъждаме този ход, защото твърдо стоим зад принципите на чистия спорт", се посочва в официално изявление.