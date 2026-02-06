bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Игрите в Милано/Кортина: На най-голяма територия, с най-скъпи медали!

Игрите в Милано/Кортина: На най-голяма територия, с най-скъпи медали!
Reuters

Часове остават до официалното откриване на 25-ите зимни олимпийски игри в Милано/Кортина! В 21:00 ч. българско време започва церемонията на стадион "Сан Сиро", а кулминацията ще бъде парадът на нациите и запалването на олимпийския огън. 

До тогава имаме време да научим интересни и полезни факти за най-важния спортен форум! 

А те хич не са малко. 

Четири точки

Това са първите зимни олимпийски игри, чиито официален домакин са два града - Милано и Кортина д'Ампецо. 

Всъщност стартовете в различните спортове ще се провеждат на четири места

В Милано е откриването, както и залите за хокей и фигурно пързаляне. В тях ще можем да гледаме още бързо пързаляне с кънки и шорттрек. 

Снимка: Reuters

В Кортина са пистите за ски алпийски дисциплини, улеите за бобслей, скелетон и шейни, трасетата за биатлон и залата за кърлинг. 

В Борио и Ливиньо - две малки градчета едно до друго почти до границата на Италия с Швейцария, ще гледаме ски и сноуборд, най-вече в свободния стил.

В Предацо и Тересо, които са малко по на юг, са шанците за ски скокове и трасетата за ски бягане.

Закриването ще е в старата римска арена в града на любовта - Верона. 

Снимка: Reuters

За първи път зимни олимпийски игри ще се провеждат на толкова много места! Те са точно 25, като за игрите бяха специално изградени 2, а 4 от тях са временни. 

Медалите

116 комплекта медали в 16 вида спорт ще бъдат връчени по време на Игрите. 

Заради постоянното повишаване на цените на благородните метали в последните години, те ще са и най-скъпите. 

Милано все пак е модната столица на света и всичко трябва да е стилно, така че и отличията са такива - изчистени и с послание. Отпред е логото на олимпийските игри, а двете части сякаш са в постоянно движение. На гърба е логото на Милано/Кортина и е изписан спортът, в който са спечелили. 

Снимка: Olympics.com

В момента златният медал струва около 2300 евро, сребърният - 1400 евро. 

Талисманите

Няма как да има олимпийски игри без талисмани! 

За Милано/Кортина това са Тина (бялата) и Мило (кафявият). Те са... хермелини. Ще им помагат шест кокичета, които са символ на прераждането.

Снимка: Olympics.com

Тина е убеден еколог, а брат ѝ Мило е роден без една лапа, но успява са се приспособи. Хермелините са символ на чистота и прераждане, тъй като те сменят козината си през различните сезони. 

Олимпийски... огньове

Няма да скрием, че церемонията по откриване на олимпийски игри винаги предизвиква вълнение! А щом е подплатена с италиански стил и класа, няма съмнение, че ще е впечатляваща. 

Тя ще се състои на футболния стадион "Сан Сиро" в Милано, използван от Милан и Интер. На сцената ще видим звезди като Марая Кери, Снуп Дог, Андреа Бочели, Том Круз.

Снимка: Reuters

Интересно е, че този път по време на Игрите ще горят два огъня - при Арката на мира в Милано и на площада в Кортина. 

България

Страната ни ще бъде представена от 20 спортисти на олимпийските игри в Милано/Кортина. Те ще се борят за призово класиране в 6 спорта. 

За 22-ри път пращаме родни представители, като до момента имаме 3 бронзови (Ирина Никулчина и Евгения Раданова от Солт Лейк Сити 2002 и Иван Лебанов от Лейк Плесид 1980), 2 сребърни (Евгения Раданова от Солт Лейк Сити 2002 и от Торино 2006) и 1 златен медал - на Екатерина Дафовска от Нагано 1998 г.

Българите в Милано/Кортина – пълна програма по дни и часове
 
