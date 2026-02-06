Българите в Милано/Кортина – пълна програма по дни и часове

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина започват днес и ще бъдат открити с тържествена церемония на стадион „Сан Сиро“.
България ще има представители в алпийските ски, биатлона, ски бягането, сноуборда, фигурното пързаляне и ски скоковете. Под светлините на прожекторите ще бъдат Алберт Попов, Владимир Зографски, Александра Фейгин, както и водещите ни биатлонисти и сноубордисти. Националният ни тим ще атакува класирания и финали още в първите дни на Игрите.
Петък, 6 февруари
21:00 – Официална церемония по откриването
Събота, 7 февруари
14:00 – Ски бягане, скиатлон 10+10 км / жени – КАЛИНА НЕДЯЛКОВА
Неделя, 8 февруари
10:55 – Сноуборд, паралелен гигантски слалом/квалификации – РАДОСЛАВ ЯНКОВ, АЛЕКСАНДЪР КРЪШНЯК, ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ, МАЛЕНА ЗАМФИРОВА
13:45 – Сноуборд, паралелен гигантски слалом/финали
13:45 – Ски бягане, скиатлон 10+10 км/мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ
15:05 – Биатлон, смесена щафета 4х6 км – БЪЛГАРИЯ
Понеделник, 9 февруари
20:00 – Ски скок, малка шанца/мъже – ВЛАДИМИР ЗОГРАФСКИ
Вторник, 10 февруари
10:15 – Ски бягане, спринт/квалификации, жени – КАЛИНА НЕДЯЛКОВА
10:55 – Ски бягане, спринт/квалификации, мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ
след 12:40 – Ски бягане, спринт/финали (при класиране)
14:25 – Биатлон, 20 км индивидуално/мъже – ВЛАДИМИР ИЛИЕВ, АНТОН СИНАПОВ, БЛАГОЙ ТОДЕВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ
Сряда, 11 февруари
15:10 – Биатлон, 15 км индивидуално/жени – МИЛЕНА ТОДОРОВА, ЛОРА ХРИСТОВА, ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА, МАРИЯ ЗДРАВКОВА
Четвъртък, 12 февруари
13:55 – Ски бягане, 10 км/жени – КАЛИНА НЕДЯЛКОВА
Петък, 13 февруари
12:45 – Ски бягане, 10 км/мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ
14:55 – Биатлон, 10 км спринт/мъже – ВЛАДИМИР ИЛИЕВ, АНТОН СИНАПОВ, БЛАГОЙ ТОДЕВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ
Събота, 14 февруари
10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом/мъже – КАЛИН ЗЛАТКОВ
15:40 – Биатлон, 7.5 км спринт/жени – МИЛЕНА ТОДОРОВА, ЛОРА ХРИСТОВА, ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА, МАРИЯ ЗДРАВКОВА
19:45 – Ски скок, голяма шанца/мъже – ВЛАДИМИР ЗОГРАФСКИ
Неделя, 15 февруари
10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом/жени – АНИНА ЦУРБРИГЕН
12:10 – Биатлон, преследване 12.5 км/мъже
15:40 – Биатлон, преследване 10 км/жени
Понеделник, 16 февруари
10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, слалом/мъже – АЛБЕРТ ПОПОВ, КАЛИН ЗЛАТКОВ
Вторник, 17 февруари
15:25 – Биатлон, щафета 4х7.5 км/мъже – БЪЛГАРИЯ
19:45 – Фигурно пързаляне, кратка програма/жени – АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН
Сряда, 18 февруари
10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, слалом/жени – АНИНА ЦУРБРИГЕН
15:40 – Биатлон, щафета 4х6 км/жени – БЪЛГАРИЯ
Четвъртък, 19 февруари
20:00 – Фигурно пързаляне, волна програма/жени – АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН
Петък, 20 февруари
15:10 – Биатлон, масов старт 15 км/мъже
Събота, 21 февруари
12:00 – Ски бягане, 50 км/мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ
15:10 – Биатлон, масов старт 12.5 км/жени
Неделя, 22 февруари
21:30 – Церемония по закриването на Олимпийските игри
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK