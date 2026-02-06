bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Българите в Милано/Кортина – пълна програма по дни и часове

Първият български старт е в събота

Българите в Милано/Кортина – пълна програма по дни и часове
bgnes

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина започват днес и ще бъдат открити с тържествена церемония на стадион „Сан Сиро“.

България ще има представители в алпийските ски, биатлона, ски бягането, сноуборда, фигурното пързаляне и ски скоковете. Под светлините на прожекторите ще бъдат Алберт Попов, Владимир Зографски, Александра Фейгин, както и водещите ни биатлонисти и сноубордисти. Националният ни тим ще атакува класирания и финали още в първите дни на Игрите.

Старт на Милано/Кортина: Кои са българите на Игрите?

Българското участие в Милано/Кортина:

Петък, 6 февруари

21:00 – Официална церемония по откриването

Събота, 7 февруари

14:00 – Ски бягане, скиатлон 10+10 км / жени – КАЛИНА НЕДЯЛКОВА

Неделя, 8 февруари

Снимка: Reuters

10:55 – Сноуборд, паралелен гигантски слалом/квалификации – РАДОСЛАВ ЯНКОВ, АЛЕКСАНДЪР КРЪШНЯК, ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ, МАЛЕНА ЗАМФИРОВА
13:45 – Сноуборд, паралелен гигантски слалом/финали
13:45 – Ски бягане, скиатлон 10+10 км/мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ
15:05 – Биатлон, смесена щафета 4х6 км – БЪЛГАРИЯ

Понеделник, 9 февруари

20:00 – Ски скок, малка шанца/мъже – ВЛАДИМИР ЗОГРАФСКИ

Вторник, 10 февруари

10:15 – Ски бягане, спринт/квалификации, жени – КАЛИНА НЕДЯЛКОВА
10:55 – Ски бягане, спринт/квалификации, мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ
след 12:40 – Ски бягане, спринт/финали (при класиране)
14:25 – Биатлон, 20 км индивидуално/мъже – ВЛАДИМИР ИЛИЕВ, АНТОН СИНАПОВ, БЛАГОЙ ТОДЕВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ

С пагони към върха: Владо, Милена и животът в казарма (ВИДЕО)

Сряда, 11 февруари

15:10 – Биатлон, 15 км индивидуално/жени – МИЛЕНА ТОДОРОВА, ЛОРА ХРИСТОВА, ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА, МАРИЯ ЗДРАВКОВА

Четвъртък, 12 февруари

13:55 – Ски бягане, 10 км/жени – КАЛИНА НЕДЯЛКОВА

Петък, 13 февруари

12:45 – Ски бягане, 10 км/мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ
14:55 – Биатлон, 10 км спринт/мъже – ВЛАДИМИР ИЛИЕВ, АНТОН СИНАПОВ, БЛАГОЙ ТОДЕВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ

Събота, 14 февруари

Снимка: Reuters

10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом/мъже – КАЛИН ЗЛАТКОВ
15:40 – Биатлон, 7.5 км спринт/жени – МИЛЕНА ТОДОРОВА, ЛОРА ХРИСТОВА, ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА, МАРИЯ ЗДРАВКОВА
19:45 – Ски скок, голяма шанца/мъже – ВЛАДИМИР ЗОГРАФСКИ

Неделя, 15 февруари

10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом/жени – АНИНА ЦУРБРИГЕН
12:10 – Биатлон, преследване 12.5 км/мъже
15:40 – Биатлон, преследване 10 км/жени

Понеделник, 16 февруари

10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, слалом/мъже – АЛБЕРТ ПОПОВ, КАЛИН ЗЛАТКОВ

Вторник, 17 февруари

15:25 – Биатлон, щафета 4х7.5 км/мъже – БЪЛГАРИЯ
19:45 – Фигурно пързаляне, кратка програма/жени – АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН

Сряда, 18 февруари

10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, слалом/жени – АНИНА ЦУРБРИГЕН
15:40 – Биатлон, щафета 4х6 км/жени – БЪЛГАРИЯ

Четвъртък, 19 февруари

20:00 – Фигурно пързаляне, волна програма/жени – АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН

Петък, 20 февруари

15:10 – Биатлон, масов старт 15 км/мъже

Събота, 21 февруари

12:00 – Ски бягане, 50 км/мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ
15:10 – Биатлон, масов старт 12.5 км/жени

Неделя, 22 февруари

21:30 – Церемония по закриването на Олимпийските игри

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Ключът към зимните олимпийски игри: Как, какво и защо във всички дисциплини!
 
Тагове:

България сноуборд биатлон програма алберт попов олимпийски игри александра фейгин МиланоКортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Старт на Милано/Кортина: Кои са българите на Игрите?

Старт на Милано/Кортина: Кои са българите на Игрите?

Игрите в Милано/Кортина: На най-голяма територия, с най-скъпи медали!

Игрите в Милано/Кортина: На най-голяма територия, с най-скъпи медали!
Оставката приета: В борбата пак заговориха за българи

Оставката приета: В борбата пак заговориха за българи
Пенисът му замръзна в Пекин, травма го спря за Милано/Кортина

Пенисът му замръзна в Пекин, травма го спря за Милано/Кортина
Скок в бъдещето: ЦСКА се похвали с медицински център (ВИДЕО)

Скок в бъдещето: ЦСКА се похвали с медицински център (ВИДЕО)

Последни новини

Игрите в Милано/Кортина: На най-голяма територия, с най-скъпи медали!

Игрите в Милано/Кортина: На най-голяма територия, с най-скъпи медали!
Старт на Милано/Кортина: Кои са българите на Игрите?

Старт на Милано/Кортина: Кои са българите на Игрите?

Пенисът му замръзна в Пекин, травма го спря за Милано/Кортина

Пенисът му замръзна в Пекин, травма го спря за Милано/Кортина
Тервел Замфиров е от Team Visa – международната програма на Visa за олимпийски спортисти

Тервел Замфиров е от Team Visa – международната програма на Visa за олимпийски спортисти
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV