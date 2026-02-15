bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Историческа титла за България в бадминтона!

Историческа титла за България в бадминтона!
Instagram

България спечели историческа първа титла на европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул.

Националките, водени от Петя Неделчева, победиха на финала фаворита Дания с 3:1.

Трети медал

За страната ни това е първо злато и общо трети медал в историята на отборно жени и първи от десет години насам след среброто през 2016-а и бронзовото отличие през 2014-а.

Освен това България си гарантира участие и на световното отборно първенство по бадминтон за жени, което ще се проведе в Дания в края на април.

В отделните срещи Калояна Налбантова победи Лине Кяерсфелд с 8:21, 22:20, 21:16, след което Стефани Стоева надделя над Миа Блихфелд с 22:20, 21:13.

Сестри Стоеви: Всяка двойка в Европа изпитва страх от нас (ВИДЕО)

Дания намали изоставането си, след като Лине Кристоферсен се наложи над Гергана Павлова с 21:9, 21:4.

Двойки

На двойки европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева нямаха проблеми срещу Амалия Сесил Кудск и Амалия Шулц и след 21:11, 21:9 за 28 минути донесоха титлата за българския тим.

В състава влизат Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова, а в последния момент към тима се присъедини и Мария Мицова.

Непобедими! Пета европейска титла за сестри Стоеви (ВИДЕО)
Тагове:

турция европа бадминтон дания титла сестри Стоеви

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От шампион към шампион: Истинската победа не е медалът!

От шампион към шампион: Истинската победа не е медалът!
От Лудогорец до „Етихад“: Игор Тиаго в радара на Сити

От Лудогорец до „Етихад“: Игор Тиаго в радара на Сити
ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица

ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица
От Балкана до Алпите: петима българи на олимпийски старт днес

От Балкана до Алпите: петима българи на олимпийски старт днес

Последни новини

От Лудогорец до „Етихад“: Игор Тиаго в радара на Сити

От Лудогорец до „Етихад“: Игор Тиаго в радара на Сити
Виктор срещу невъзможното (ВИДЕО)

Виктор срещу невъзможното (ВИДЕО)
От шампион към шампион: Истинската победа не е медалът!

От шампион към шампион: Истинската победа не е медалът!
Легендарен аржентинец влиза в щаба на Григор Димитров!

Легендарен аржентинец влиза в щаба на Григор Димитров!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV