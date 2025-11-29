Историята се пише в Рука – Зографски лети за рекорд!

Българският ски скок стигна нов връх – Владимир Зографски завърши на рекордното четвърто място в Световната купа в Рука, оставяйки зад себе си големи имена от Словения и Япония. Скокът му от 131 метра и 125,4 точки на голямата шанца се оказа достатъчен, за да влезе в историята. Надпреварата бе прекратена в началото на втория кръг заради бурния вятър.

Досега най-доброто му постижение бе шесто място на същата шанца през 2018 г. За първи път самоковецът влиза в Топ, а това е общо осмото му класиране в Топ 10.

Снимка: Reuters

Преди Зографски се наредиха само трима състезатели – двама словенци и един японец. Победител стана Анже Ланишек (Слвн) с 141 точки след скок от 142 метра. Втори е японецът Рен Никайдо със 136,4 точки (141 метра), а трети – Домен Превц (Словения) с 128 точки и скок от 132,5 метра.

