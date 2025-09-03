Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV

Журналистът Иво Бързаков - добре познат с богатия си опит в спортната журналистика, става част от екипа на bTV от началото на септември.

Той се присъединява към спортната редакция на медията и ще бъде автор и водещ на спортните емисии на bTV Новините, както и на дигиталната поредица „Спортен нюзрум“. Зрителите ще го видят в ефир още тази седмица.

Над 10 години опит

Иво Бързаков има над 10 години опит в медиите. Със задълбочени познания за българския, европейски и световен футбол, той носи със себе си силен заряд към спорта, професионализъм и висока ангажираност към аудиторията. Като част от утвърдения „отбор“ от водещи и репортери, Иво ще бъде активен участник в отразяването на най-интересните и актуални събития в bTV Новините, както и в специални студиа за големи турнирни надпревари и значими спортни моменти.

В новия сезон на подкаст поредицата на bTV „Спортен нюзрум“, Иво Бързаков и Петър Бакърджиев ще бъдат тандем водещи, които ще дискутират най-важното от спортната сцена. С интересни анализи, любопитни коментари и изявени гости, подкастът обещава да бъде още по-информативен, динамичен и близък до обществеността. Епизодите ще се излъчват два пъти седмично в понеделник и четвъртък от 13:00 часа в YouTube и на сайта btvsport.bg.

„Приветстваме Иво Бързаков в bTV. Неговата енергия и страст към спорта съвпадат с нашата мисия - да развиваме и подкрепяме талантите в журналистиката. Вярваме, че с присъединяването на Иво нашият екип ще стане още по-силен и вдъхновяващ за зрителите. Пожелаваме му успех и много вълнуващи моменти в ефира и на „спортния терен“, казва Владислава Лазарова, Мениджър „Уеб съдържание“ и Изпълнителен продуцент „Спорт“ в bTV Media Group.

Повече информация за Иво Бързаков

Иво Бързаков започва кариерата си на 18 години като репортер в спортен ежедневник. Оттогава насам той преминава през различни роли - редактор, репортер, коментатор и водещ на предавания, студиа и двубои на българския национален отбор по футбол, на европейски и световни първенства (Евро 2020, Катар 2022, Евро 2024), както и на клубни турнири под егидата на UEFA и FIFA. Работил е в обществената телевизия, както и в други медии.

Известен е със страстта си към футбола и с ангажираността си към развитието на спорта в България. Често говори за бъдещето на родния футбол и ролята на младите таланти в него, като застъпва идеи за устойчиво развитие и подкрепа на детско-юношеските школи.

Иво Бързаков завършва средното си образование в Професионалната гимназия по аудио-видео и телекомуникации „А.С. Попов“ със специалност „Радио и телевизия“. Продължава обучението си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Физическо възпитание и спорт“. Освен журналистическата си дейност, Иво има опит и като учител по физическо възпитание, обучавайки ученици от начален до гимназиален етап в София. Притежава допълнителни квалификации в областта на туризма, зимните и водни спортове.