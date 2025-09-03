bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV

Ще може да го видите като водещ на спортните емисии и на Спортен нюзрум

Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV

Журналистът Иво Бързаков - добре познат с богатия си опит в спортната журналистика, става част от екипа на bTV от началото на септември.

Той се присъединява към спортната редакция на медията и ще бъде автор и водещ на спортните емисии на bTV Новините, както и на дигиталната поредица „Спортен нюзрум“. Зрителите ще го видят в ефир още тази седмица.

Над 10 години опит

Иво Бързаков има над 10 години опит в медиите. Със задълбочени познания за българския, европейски и световен футбол, той носи със себе си силен заряд към спорта, професионализъм и висока ангажираност към аудиторията. Като част от утвърдения „отбор“ от водещи и репортери, Иво ще бъде активен участник в отразяването на най-интересните и актуални събития в bTV Новините, както и в специални студиа за големи турнирни надпревари и значими спортни моменти.

В новия сезон на подкаст поредицата на bTV „Спортен нюзрум“, Иво Бързаков и Петър Бакърджиев ще бъдат тандем водещи, които ще дискутират най-важното от спортната сцена. С интересни анализи, любопитни коментари и изявени гости, подкастът обещава да бъде още по-информативен, динамичен и близък до обществеността. Епизодите ще се излъчват два пъти седмично в понеделник и четвъртък от 13:00 часа в YouTube и на сайта btvsport.bg.

„Приветстваме Иво Бързаков в bTV. Неговата енергия и страст към спорта съвпадат с нашата мисия - да развиваме и подкрепяме талантите в журналистиката. Вярваме, че с присъединяването на Иво нашият екип ще стане още по-силен и вдъхновяващ за зрителите. Пожелаваме му успех и много вълнуващи моменти в ефира и на „спортния терен“, казва Владислава Лазарова, Мениджър „Уеб съдържание“ и Изпълнителен продуцент „Спорт“ в bTV Media Group.

Повече информация за Иво Бързаков

Иво Бързаков започва кариерата си на 18 години като репортер в спортен ежедневник. Оттогава насам той преминава през различни роли - редактор, репортер, коментатор и водещ на предавания, студиа и двубои на българския национален отбор по футбол, на европейски и световни първенства (Евро 2020, Катар 2022, Евро 2024), както и на клубни турнири под егидата на UEFA и FIFA. Работил е в обществената телевизия, както и в други медии.

Известен е със страстта си към футбола и с ангажираността си към развитието на спорта в България. Често говори за бъдещето на родния футбол и ролята на младите таланти в него, като застъпва идеи за устойчиво развитие и подкрепа на детско-юношеските школи.

Иво Бързаков завършва средното си образование в Професионалната гимназия по аудио-видео и телекомуникации „А.С. Попов“ със специалност „Радио и телевизия“. Продължава обучението си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Физическо възпитание и спорт“. Освен журналистическата си дейност, Иво има опит и като учител по физическо възпитание, обучавайки ученици от начален до гимназиален етап в София. Притежава допълнителни квалификации в областта на туризма, зимните и водни спортове.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

 

Тагове:

попълнение bTV Спорт Иво Бързаков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бедното момче от Шишманци, което взе олимпийски медал на 18 (ВИДЕО)

Бедното момче от Шишманци, което взе олимпийски медал на 18 (ВИДЕО)
В Испания се впечатлиха от битието на Васил Левски

В Испания се впечатлиха от битието на Васил Левски

"Ла Фурия Роха" пристигна в София (ВИДЕО)
Казийски пред bTV: В решението ми има емоция, приятно е (ВИДЕО)

Казийски пред bTV: В решението ми има емоция, приятно е (ВИДЕО)

Последни новини

Емил Костадинов пред bTV: Залязохме след 1:6 от Испания (ВИДЕО)

Емил Костадинов пред bTV: Залязохме след 1:6 от Испания (ВИДЕО)
В Испания се впечатлиха от битието на Васил Левски

В Испания се впечатлиха от битието на Васил Левски

Бедното момче от Шишманци, което взе олимпийски медал на 18 (ВИДЕО)

Бедното момче от Шишманци, което взе олимпийски медал на 18 (ВИДЕО)
Седмица след триумфа: Кошмарът на Юнайтед получи тежка санкция

Седмица след триумфа: Кошмарът на Юнайтед получи тежка санкция
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV