Измама: Ски скачачи лепят достойнството си с тиксо

Скандал в ски скоковете, след като бивш състезател разкри за измама. Мика Вермюлен издаде, че някои ски скачачи залепят достойнството си към тялото, за да получат предимство.

26-годишният Вермюлен се върна към активната си кариера и сподели какви съвети е получавал от опитните.

"Когато трябваше да взема мерки за първи път, някои от старите и по-опитни ски скачачи дойдоха при мен и ми казаха: "Много е важно да залепиш достойнството си с тиксо надолу, защото така измерването му е с 1 или 2 сантиметра по-малко".

С метри повече

"Колкото по-ниско е достойнството ви, толкова е по-голямо съпротивлението на въздуха. Колкото по-дълбока е стъпката, толкова по-голямо съпротивление на въздуха ще изпитва ски скачачът", обясни австриецът.

"Нямам представа какво се случва в ски скоковете напоследък. Чета, че доста норвежци са обвинени в манипулация на костюмите и плътността им, както и в некоректен избор на материали", допълни сменилият ски скоковете със ски бягане Вермюлен.

В последно време Световната федерация по ски въведе жълти картони като предупреждение при опит за измама.

"Когато те хванат, не ти трябва жълт картон. Трябва да те вадят от състезанието за определен период от време. Мога да ви кажа със сигурност, че всеки, който е хванат да мами в северната комбинация, го прави умишлено. И се оправдават с другите, казвайки: "Да, да, но всички останали също го правят".

