Ясна е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

Човекът, който скочи от ръба на Космоса, загина на 17 юли

Reuters

Феликс Баумгартнер, известен със своите екстремни постижения, загина на 17 юли 2025 г. след катастрофа с парапланер в Италия. Инцидентът се случи във ваканционния курорт Порто Сант’Елпидио, когато той падна в плувен басейн.

Причините за трагедията бяха изяснени от прокурора на Фермо, Рафаеле Янела, който обяви пред BILD, че инцидентът се дължи на човешка грешка. Техническият доклад потвърждава, че парапланерът е бил в перфектно състояние и не е имал дефекти.

Снимка: Reuters

Според документа „имало е бърза загуба на височина при спираловидно спускане, като Баумгартнер не е успял да стабилизира парапланера и да излезе от спиралата“.

Баумгартнер си отиде на 56 години

Прокуратурата вече е поискала делото да бъде прекратено. Баумгартнер си отиде на 56 години.

Той оставя след себе си впечатляваща кариера в света на екстремните спортове. Сред най-запомнящите се постижения е историческият му скок от стратосферата през 2012 г., с който подобри няколко световни рекорда.

Снимка: Reuters

При този скок той се спусна от височина над 39 километра, достигайки скорост от 1 342,8 км/ч за 4.22 минути свободно падане, като стана първият човек, който пресече звуковата бариера (1 110 км/ч) без помощта на превозно средство.

На крилете на смъртта

Освен това Баумгартнер е скачал от кулите Петронас в Куала Лумпур, ръката на статуята на Исус Христос в Рио де Жанейро, виадукта Мийо във Франция, небостъргача Търнинг Торсо в Швеция и 91-вия етаж на Тайпе 101 в Тайпе. Неговите постижения го утвърдиха като един от най-емблематичните екстремни спортисти на нашето време.

Снимка: Reuters

