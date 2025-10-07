Ясна е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

Феликс Баумгартнер, известен със своите екстремни постижения, загина на 17 юли 2025 г. след катастрофа с парапланер в Италия. Инцидентът се случи във ваканционния курорт Порто Сант’Елпидио, когато той падна в плувен басейн.

Причините за трагедията бяха изяснени от прокурора на Фермо, Рафаеле Янела, който обяви пред BILD, че инцидентът се дължи на човешка грешка. Техническият доклад потвърждава, че парапланерът е бил в перфектно състояние и не е имал дефекти.

Снимка: Reuters

Според документа „имало е бърза загуба на височина при спираловидно спускане, като Баумгартнер не е успял да стабилизира парапланера и да излезе от спиралата“.

Баумгартнер си отиде на 56 години

Прокуратурата вече е поискала делото да бъде прекратено. Баумгартнер си отиде на 56 години.

Той оставя след себе си впечатляваща кариера в света на екстремните спортове. Сред най-запомнящите се постижения е историческият му скок от стратосферата през 2012 г., с който подобри няколко световни рекорда.

Снимка: Reuters

При този скок той се спусна от височина над 39 километра, достигайки скорост от 1 342,8 км/ч за 4.22 минути свободно падане, като стана първият човек, който пресече звуковата бариера (1 110 км/ч) без помощта на превозно средство.

Освен това Баумгартнер е скачал от кулите Петронас в Куала Лумпур, ръката на статуята на Исус Христос в Рио де Жанейро, виадукта Мийо във Франция, небостъргача Търнинг Торсо в Швеция и 91-вия етаж на Тайпе 101 в Тайпе. Неговите постижения го утвърдиха като един от най-емблематичните екстремни спортисти на нашето време.

Снимка: Reuters

