Юлияна Янева ще спори за световната титла

Исторически финал за националката по борба

Юлияна Янева ще спори за световната титла
Lap.bg

Юлияна Янева се класира за първия си финал на световно първенство! Националката по борба ще спори за златото в кат. до 68 кг в Загреб (Хърватия).

Янева стигна до финала с 4 поредни победи. За първата тушира Ханум Велиева (Русия), след това се справи със 7:6 с петата от олимпийските игри Сол Гум Парк (Северна Корея). В четвъртфиналите българката срази с 8:4 двукратната европейска вицешампионка и втора в света- Катерина Зеленик (Румъния).

В полуфиналите Янева постигна впечатляващ успех - 6:1 над световната №1 за миналата година - Джиа Лонг (Китай). Утре вечер европейската шампионка за 2023 г. ще мери сили със световната №1 в по-горната категория Ами Иши (Япония).

Първи световен финал

Най-доброто класиране на Янева на световно до този момент беше петото място от 2019 г. Тя може да се похвали и със сребро през 2017 г., но при девойките.

Медалът на Янева е първият сигурен за България в Загреб. Биляна Дудова е на репешаж в кат. до 62 г. Националката загуби на старта от финалистката Оку Джу Ким (Северна Корея), обаче получи шанс за бронз.

Дудова - световна и петкратна европейска шампионка, се нуждае от два успеха, за да спечели отличието. Първата ѝ съперничката е втората на Стария континент за 2019 г. Аурора Кампаня (Италия), а при евентуална победа ще се изправи срещу Манша (Индия).

Снимка: Lap.bg

Заради скандалите в БОК: България може да е без флаг на Игрите!

Божидар Саръбоюков е пети в света!

България разбра съперника си за осминафинала на световното

Известен вратар опита да избяга от Украйна. Пращат го на фронта

Неподадено възражение коства олимпийското злато на Петър Запрянов (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков е пети в света!

Заради скандалите в БОК: България може да е без флаг на Игрите!

България разбра съперника си за осминафинала на световното

Известен вратар опита да избяга от Украйна. Пращат го на фронта

