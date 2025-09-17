Юлияна Янева ще спори за световната титла

Юлияна Янева се класира за първия си финал на световно първенство! Националката по борба ще спори за златото в кат. до 68 кг в Загреб (Хърватия).

Янева стигна до финала с 4 поредни победи. За първата тушира Ханум Велиева (Русия), след това се справи със 7:6 с петата от олимпийските игри Сол Гум Парк (Северна Корея). В четвъртфиналите българката срази с 8:4 двукратната европейска вицешампионка и втора в света- Катерина Зеленик (Румъния).

В полуфиналите Янева постигна впечатляващ успех - 6:1 над световната №1 за миналата година - Джиа Лонг (Китай). Утре вечер европейската шампионка за 2023 г. ще мери сили със световната №1 в по-горната категория Ами Иши (Япония).

Първи световен финал

Най-доброто класиране на Янева на световно до този момент беше петото място от 2019 г. Тя може да се похвали и със сребро през 2017 г., но при девойките.

Медалът на Янева е първият сигурен за България в Загреб. Биляна Дудова е на репешаж в кат. до 62 г. Националката загуби на старта от финалистката Оку Джу Ким (Северна Корея), обаче получи шанс за бронз.

Дудова - световна и петкратна европейска шампионка, се нуждае от два успеха, за да спечели отличието. Първата ѝ съперничката е втората на Стария континент за 2019 г. Аурора Кампаня (Италия), а при евентуална победа ще се изправи срещу Манша (Индия).

Снимка: Lap.bg

