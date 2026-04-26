Карлос Насар в България: Европейското беше "заучено положение" (ВИДЕО)

Мотивиран за още успехи и спокоен за бъдещото си представяне - така пристигна у нас вече четирикратният европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

В Батуми, Грузия той спечели четвърта поредна титла в трета различна категория - този път до 94 кг.

У нас Насар бе посрещнат на правителствения VIP терминал, а служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев бе сред първите, които го поздравиха.

Европейското

"Радвам се, че имах публика в Грузия, че вие сте тук да ни уважите. Със сигурност е едно голямо уважение, че министърът на спорта дойде, че госпожа Дашева присъстваше на самото състезание. За мен това означава много. Той помогна и за нашата подготовка. Успяхме да се подготвим добре за това европейско.

Това не е едно от трудните състезания. "Заучено положение" беше през повечето време. Една стъпка напред е за следващите цели. На по-ниски обороти карахме на това състезание, но и не бях толкова подготвен. Имаше липса на конкуренция, макар че арменецът направи стабилно класиране с добри резултати. На световното няма да бъде така и трябва да сме готови за по-високи резултати", заяви Насар.

В Батуми българският щангист не успя да подобри световни рекорди и допусна три неуспешни опити на подиума.

"Не ме притесни първият неуспешен опит. От бързане се получи. В залата за загрявка, когато съм последен, има период, в който само чакам да дойде моя ред за опити. Получава се така, някой пропуска тежести, журито спира времето, за да прегледа някой опит и мен ме забавя. Доста време не бях пипал щанга и изведнъж излизам за 210 килограма, макар че пак ги вдигнах, не съм ги изпуснал, но ми писаха фал", каза още Насар.

"Вече бях европейски шампион, бях се отпуснал. Със сигурност можех още, но явно тези 223 не са предназначени за това състезание", каза той.

Уверен

Насар заяви, че е подготвен и за следващите турнири - квалификационен турнир да олимпийските игри и световното първенство през октомври 2026 г.

"Събрал съм перфектен екип от хора, които ми помагат много за моите успехи. Моите съотборници се представиха блестящо във всички категории. Гордея се, че заедно преминахме през това европейско и през тези трудности. За мен предстои световно първенство и Световна купа тази година", завърши Насар.