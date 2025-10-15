bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Карлос Насар обясни за снимката с Пеевски: Възпитанието ми го диктува

Световният шампион заяви, че протяга ръка към Българската федерация по вдигане на тежести

Карлос Насар обясни за снимката с Пеевски: Възпитанието ми го диктува

Карлос Насар даде обяснение за снимката си с лидера на политическата партия ДПС и парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски. 

По-рано днес от пресцентъра на партията бе разпространен кадър, на който се вижда, че двамата са се срещнали след като Насар спечели трета световна титла. 

В своето обяснение Насар, който е още олимпийски шампион и трикратен европейски първенец, заяви, че срещата е била продиктувана от възпитанието му да подхожда добронамерено към всички. 

Думите

"Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин. Аз съм спортист и цялото ми внимание е насочено единствено към спорта ми - вдигането на тежести, който съм приел като мое призвание и мисия.

Винаги съм показвал уважение към хората и институциите, които са решили да ме поздравят или са ме потърсили по някакъв начин, защото възпитанието ми диктува, че към всеки трябва да подхождам добронамерено. Подчертавам дебело обаче, че съм далеч от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват по грешен начин и свързват с подкрепа или одобрение. Ако по някакъв начин изразявам ангажираност към определена кауза или идея, аз го заявявам ясно и публично, а политиката не е мое поле за изява.

Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация и един от компромисите от моя страна бе направен днес. Единствената ми кауза е бъдещето на българските щанги. Интересува ме дали нашият спорт ще продължи да има възможност за развитие, дали ще можем да се състезаваме под българското знаме и да издигаме националната гордост на най-високото стъпало. Да имаме спокойствието за работа в една, ако не добра, то най-малкото неконфликтна среда.

Снимка: Lap.bg

Когато се появят съмнения или недомлъвки, които хвърлят сянка върху усилията ни, смятам, че най-отговорното е да застана с лице към тях и да говоря открито, докато бъдат разрешени проблемите. За мен това не е конфликт, а битка за справедливост и яснота – за бъдещето на българските щанги и за честта на България.

Обичам спорта. Обичам България. И всичко, което правя, е в тяхно име", пише Насар.

Скандалът

Именно лидерът на ДПС Делян Пеевски бе финансовият благодетел, който подпомогна Федерацията по вдигане на тежести в тежкия момент, когато беше пред фалит в началото на 2025 г. 

Делян Пеевски спасява българските щанги (ВИДЕО)

Насар и федерацията пък са в конфликт след световното първенство. Той няма подписан договор с централата все още и тя не може да финансира подготовката му. 

Снимка: Lap.bg

Родният щангист бе награден за първото място от Министерството на младежта и спорта с общо 115 000 лева. 

Тагове:

вдигане на тежести щанги Делян Пеевски Карлос Насар

