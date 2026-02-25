Карлос Насар след наградата: Правя всичко възможно да остана в България!

Паметна вечер за Карлос Насар! Световният и европейски шампион във вдигането на тежести за втора поредна година бе награден като Спортист номер 1 на България!

На церемонията днес, 25 февруари, щангистът повтори триумфа си от миналата година, след като през изминалите 12 месеца спечели злато на европейско, на световно и подобри три рекорда.

На фона на тези триумфи, Насар коментира реалната възможност да се състезава за друга държава. Интерес не липсва, а неуредиците около родната централа, го подтикват към подобно решение.

В България

"Надявам се да ни очакват само хубави неща, но не всичко зависи от мен. Не съм сред инициаторите на протеста, но го подкрепям напълно. Тази идея се е родила в треньорите, на които им се е наложило или ще им се наложи да кажат на децата, че няма да се състезават тази година, а те за това живеят. Те решиха да вземат нещата в свои ръце и да застанат зад българското вдигане на тежести, защото нещата не вървят добре. Надявам се да се вземе правилно решение в най-скоро време. В момента ние нямаме състезания. На мен мечтата ми е да стана 4 пъти олимпийски шампион. Ако не мога да взема квота за олимпийските игри, няма да мога да участвам и ми намаляват шансовете за сбъдване на мечтата.", каза Насар и добави:

"Въпреки всичко, аз не искам да се махам от България. Ще направя всичко възможно да остана тук! Това е страната ми! Това са хората, които са ме подкрепили - българският народ. Ще им бъда благодарен цял живот. Тези постижения ги правя не само за тях, а и благодарение на тях! Не мога да взема това решение лесно и бързо! Ще направя всичко възможно да остана! Стефан Ботев не даде отчет за предната година. В момента се трупат разходи на федерацията, най-вероятно без намерение да ги плаща. Може да го питате дали иска да фалира федерацията и да саботира българските щанги! Действията му това казват! Ако не даваш отчет, няма как да вземеш бюджет от министерството. Никакви пари във федерацията не са влизали от външни лица. Глобата, която имаме, не се плаща. Отгоре на всичко се трупат разходи. Това е умишлено фалиране на федерацията! Като не можеш да се справиш с една задача, я предаваш на друг - или да прави нещо, или да предаде нататък. Ако му е останало някакво достойнство, нека не пречи на българското вдигане на тежести да се развива. Аз съм започнал от една мечта и вярвам, че сега много други неща мечтаят и е ред на сбъдват мечтите си - да носят радост на България и да се гордеем"

Снимка: bgnes

Наградата

21-годишният Насар е едва деветият български спортист, който печели приза за номер 1 повече от веднъж.

"Най-тежки си остават тежестите. Всичко друго не тежи толкова и успявам да се справям засега. Гледаме да се справяме и с рекордите. Всичко досега върви добре. Не беше очаквано. Имаше много победи миналата година - нашите волейболисти, с които много се гордеем, нашият единствен Александър Николов, който стана втори в света по волейбол. Конкуренцията е жестока!

За мен не е толкова важна наградата, колко е важно самото събитие. В този момент се чувстваме признати от обществото. Благодарим на всички, които стоят зад това нещо. Всеки би се радвал, който и да спечели, защото всички заслужават и са минали през много трудности", коментира той.