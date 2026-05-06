Кирил Милов: Трябваше да съм готов, независимо дали ще участвам на европейското

Преди няколко седмици, на европейското първенство в Тирана, родният борец Кирил Милов спечели трета титла в класическия стил в кат. до 97 кг.

15 дни преди началото на шампионата, той не беше сигурен дали ще участва!

Причината бяха неразбориите с ръководството на родната федерация, която държеше на централизираната подготовка в националния отбор, докато борците на ЦСКА - на работа с личните си треньори.

Компромис

Въпреки това двете страни постигнаха компромис, а Милов триумфира за трети път на европейско.

"Когато полагаш този тежък труд всеки ден, трябва да знаеш, че имаш шанс да участваш на самото първенство. През тази година аз не бях сигурен. 15 дни преди европейското първенство разбрах, че ще участвам. Спортът ме е научил на тази дисциплина и постоянство, които са ми необходими. Независимо какво се случва, аз знам, че когато дойде този ден, трябва да грабна този шанс и да дам максимума от себе си", разкри той.

"Силно се надявам да се вслушат в нас. До момента не се случва точно така. Трябваше да направим компромис да отидем на централизирана подготовка, направих го. Бяхме без треньорите. Единият беше в залата, но не беше на стола. Чувах го от трибуните какво точно да правя. Слушах и треньорите на националния отбор, все пак бях с тях. С треньорите от ЦСКА цяла година сме тренирали и сме направили страшно добри лагери, за да мога да съм в тази форма, в която бях на европейското", добави европейският шампион.

Щастието да си баща

От няколко години Милов е в нова роля - тази на баща. Яна е неговото най-голямо вдъхновение и именно на нея посвети последния си медал.

"Това е най-хубавото нещо в живота. Не мога да опиша чувството, когато се качиш на стълбичката и чуеш българския химн. Не мога да опиша чувството и когато се роди тя. Чувствам се толкова горд!", усмихва се той.