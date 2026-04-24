Сослан Фарниев: Оставам, тези, които искаха да си тръгна - плачат!

Треньорът на Новиков и Милов с нов договор

Сослан Фарниев е удължил договора си начело на класиците в ЦСКА с 5 години
Треньорът на класиците в ЦСКА Сослан Фарниев, обяви в социалните мрежи, че ще остане задълго у нас.

Той сподели снимка с бившия собственик на футболния ЦСКА и дългогодишен благодетел на борбата Гриша Ганчев, като написа, че е продължил договора си с 5 години.

"Човекът, заради когото борбата в България живее и ще живее. Аз и спортистите сме Ви много благодарни, г-н Гриша Ганчев, за всички условия, за вниманието и разбирането. Вие правите всичко за резултата.

Обсъдихме редица въпроси относно продължаването на работата и удължихме договора с 5 години!!! Така че тези, които искаха да си тръгна - плачат, тези, които искаха да остана - се радват. Ще бъде интересно", написа треньор.

Припомняме, че миналата година Фарниев заяви, че напуска България заради скандалите и разделението в най-успешния ни олимпийски спорт. Той беше начело на националния отбор на класиците.

Осетинецът и брат му Казбек, продължават да се грижат за подготовката на най-добрите ни борци в класическия стил, сред които Семен Новиков и Кирил Милов.

