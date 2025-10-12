Кондиционният треньор на Насар: Ако иска, може да вдига и на 35 (ВИДЕО)

Няма причина суперталантът на родните щанги Карлос Насар да не продължи кариерата си поне до 35-годишна възраст, стига да го иска.

Мнението е на кондиционния треньор на вече трикратния световен шампион - Милко Георгиев. Бившият програмист, който сега "програмира" успехите на Насар, даде специално интервю пред bTV.

"С това, което се прави сега в екипа му, начина, по който се работи, той ще се запази здрав. Няма откъде да дойде нещо, което да го застраши, защото това не е контактен спорт. Той сам вдига щангата и ако не бърка, няма какво да му се случи. Въпросът е до желание - дали ще му се вдига на 35. Не виждам физиологична причина да спре. То няма и няма и да има, веднъж стъпил на правилния начин на трениране", каза Георгиев.

"Ако си беше оперирал рамото, хипотетично, можеше много въпросителни да има. Дори и операцията да е успешна, ако не са махнати причините, довели до травмата, тя ще се повтори. В случая, благодарение на Наско Литков, с Карлос се срещнахме навреме. Ние тримата казваме, че Бог е събирач"

Потенциалните рекорди

"Аз не съм специалист в щангите и вече казах някакви числа. Мисля, че всеки, който го познава и знае накъде отиват нещата в момента, според мен 200 и 240 кг са напълно реални. Даже това 240 може и да е малко повече. То зависи и дали ще му трябва, защото той прави рекордите, защото му се правят"

Снимка: bTV

"Приключването на съвместната ни работа може да дойде, когато той реши да се откаже от щангите. Когато смята, че те са му дали и той на тях всичко, което му е интересно да направи. Не казвам, че сме обвързани с Карлос завинаги, но има работа за вършене. Аз мисля по-краткосрочно, за разлика от Наско, който визуализира 4 олимпийски титли.", коментира още треньорът.

Цялото интервю с Милко Георгиев:

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK