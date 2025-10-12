Кондиционният треньор на Насар: Ако иска, може да вдига и на 35 (ВИДЕО)

Няма причина суперталантът на родните щанги Карлос Насар да не продължи кариерата си поне до 35-годишна възраст, стига да го иска.
Мнението е на кондиционния треньор на вече трикратния световен шампион - Милко Георгиев. Бившият програмист, който сега "програмира" успехите на Насар, даде специално интервю пред bTV.
"С това, което се прави сега в екипа му, начина, по който се работи, той ще се запази здрав. Няма откъде да дойде нещо, което да го застраши, защото това не е контактен спорт. Той сам вдига щангата и ако не бърка, няма какво да му се случи. Въпросът е до желание - дали ще му се вдига на 35. Не виждам физиологична причина да спре. То няма и няма и да има, веднъж стъпил на правилния начин на трениране", каза Георгиев.
"Ако си беше оперирал рамото, хипотетично, можеше много въпросителни да има. Дори и операцията да е успешна, ако не са махнати причините, довели до травмата, тя ще се повтори. В случая, благодарение на Наско Литков, с Карлос се срещнахме навреме. Ние тримата казваме, че Бог е събирач"
"Аз не съм специалист в щангите и вече казах някакви числа. Мисля, че всеки, който го познава и знае накъде отиват нещата в момента, според мен 200 и 240 кг са напълно реални. Даже това 240 може и да е малко повече. То зависи и дали ще му трябва, защото той прави рекордите, защото му се правят"
"Приключването на съвместната ни работа може да дойде, когато той реши да се откаже от щангите. Когато смята, че те са му дали и той на тях всичко, което му е интересно да направи. Не казвам, че сме обвързани с Карлос завинаги, но има работа за вършене. Аз мисля по-краткосрочно, за разлика от Наско, който визуализира 4 олимпийски титли.", коментира още треньорът.
